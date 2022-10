Rodolfo Hernández renunció oficialmente al Senado

Senador, Rodolfo Hernandez. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El congresista por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, presentó su carta de renuncia al Congreso de la República de Colombia. La dimisión será votada durante la plenaria en el Senado de este martes 11 de octubre.

Este martes ya el senador tenía planeado presentar su renuncia como lo había señalado antes de tener una reunión a puerta cerrada con el presidente Gustavo Petro Urrego, con quien se mantuvo en contienda durante la segunda vuelta presidencial. Se desconoce los detalles de dicho encuentro.

El senador y excandidato presidencial tiene ahora, si el Congreso vota a favor de su renuncia, dos opciones: la primera es lanzarse a la Gobernación de Santander y la segunda es aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga por segunda vez.

En su momento, cuando Hernández señaló que iba a presentar su renuncia como senador, resaltó que estar en ese puesto era como tener a Messi de portero.

También, por medio de un comunicado señaló “Me retiro para ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a la Alcaldía, a una de las alcaldías del departamento o a la Gobernación. Para no inhabilitarme, pues me toca renunciar. Ahí sí puedo prestar un gran servicio”.

Las aspiraciones políticas del ingeniero Rodolfo Hernández no se han visto mermadas por los escándalos e investigaciones, como es la filtración de un audio donde le exigía a su ex fórmula vicepresidencial Mareleen Castillo que le devolviera el dinero que le pagó de sueldo durante la campaña presidencial o el caso de direccionamiento del contrato de residuos solidos a la empresa Vitalogic durante la administración de la Alcaldía de Bucaramanga, en el cual estaría involucrado uno de sus hijos.

Eso sin contar la nueva investigación por cuenta de varias denuncias por cuenta de un despido masivo de 27 personas durante su administración en Bucaramanga.

Varios testimonios sobre el despido “injustificado” se encuentran en la Corte Suprema de Justicia, entre los que se evidencia señalamientos fuertes por parte del excandidato presidencial: “Corruptos, ustedes representan la pequeña corrupción, todo eso nos decía el señor”.

Rodolfo Hernández tendrá que entrar a dar explicaciones sobre su proceder en este caso, sin importar si se mantiene su fueron como senador o no; por esto, al senador la Fiscalía General de la Nación le asignará un abogado de oficio para dar inicio el próximo 9 de noviembre, pues ya existe una acusación formal en contra del Hernández, según el expediente que puso conocer Semana.

Además, los testigos en este caso ya fueron escuchados por las autoridades judiciales competentes en este caso, el pasado mes de abril, por parte del juez Séptimo Penal.

Por su parte, sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia señaló que el pasado 14 de abril del año pasado (2021) la Fiscalía Segunda Local Delegada del grupo de delitos querellables de Bucaramanga, entregó a los juzgados la documentación en el que señalan a Hernández de los delitos de” violación de los derechos de reunión y asociación como lo señala la ley 906 de 2004″.





“Se conoció que durante el periodo constitucional comprendido entre 2012 a 2015, Rodolfo Hernández, actuando como alcalde del municipio, expidió un decreto en 2016 por el cual reclasificó empleos y suprimió 27 cargos de trabajadores oficiales de esa entidad territorial”, señala la denuncia presentados por los sindicatos de trabajadores del municipio de Bucaramanga, Sintramunicipio, Cintraobras y Astmep.

Luego, mediante una resolución, se pudo establecer que esos mismos 27 funcionarios oficiales pararon a ser empleados públicos en provisionalidad, eso sin contar el despido de ocho de empleados sindicalizados.

