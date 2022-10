Hijo de aspirante a la Alcaldía de Ibagué fue denunciado por abuso sexual

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Una grave denuncia se dio en contra del hijo de un reconocido político de Tolima por presuntamente haber abusado de más de una mujer del municipio de Ibagué. Todo se dio a conocer en los recientes días a través de una publicación en Instagram donde una mujer aseguró que el año pasado fue abusada sexualmente por Jorge Santiago Bolívar, hijo del precandidato a la Alcaldía Municipal, Jorge Bolívar.

Paula Gallo, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia indicó que en abril de 2021 en la sede de Ibagué, mientras se encontraba en un salón de estudios con Jorge Santiago Bolívar, este la habría colocado contra unos puestos apilados y violado cruelmente.

“Decido realizar la denuncia pública en contra de Jorge Santiago Bolívar Reionoso, quien abuso sexualmente de mi el día 19 de abril del año 2021 a eso de las 5:00 pm cuando nos encontrábamos en uno de los alones del segundo piso de la universidad en donde ambos nos encontrábamos estudiando, en el salón se encontraban varias sillas arrumadas contra las que fui puesta a la fuerza quedando de espaldas a él, donde procede a cometer el acto sexual ante el cual quedo petrificada y mi única reacción fue decir muchas veces que por favor parara, luego de que abuso sexualmente yo me tiro al suelo a llorar donde el aun viendo mi estado sigue a realizar tocamientos abusivos”.

Lo lamentable del hecho no termina allí, Paula Gallo indicó que le informó la situación a la universidad la cual programó una reunión y realizaron un compromiso en el que el presunto agresor se comprometía a no acercarse a la víctima y ni a las instalaciones universitarias.

“Al mes de lo sucedido nos citaron a una especie de reunión por la universidad, en la que nos permitieron a ambos dar las versiones, siento que fue algo muy revictimizante. Hice la narración de los hechos y él dio su versión de que se dejó llevar por sus emociones ... Cabe resaltar que la universidad no me realizó acompañamiento después de tener conocimiento de lo sucedido”.

Paula Gallo indicó en su denuncia que por la importancia de la familia de Jorge Santiago se conocían varios casos similares pero ninguna medida en contra del hijo del precandidato a la Alcaldía Municipal, pero tras conocer que aún era invitado como ponente a la institución universitaria decidió denunciar.

Tras la denuncia de Gallo otra mujer habló en Blu Radio, donde indicó que siendo pareja sentimental de Jorge Santiago habría recibido varios tipos de maltrato, lo que tiene en común con el caso de Paula es que les comentaron los episodios de agresiones a la universidad.

“Hablé con la facultad y con los profesores, les dije que él me acosaba, que me lastimaba, que ejercía ejerce presión social. Nadie nunca me creyó. Él me cogía los brazos, me apretaba duro, me decía cosas horribles. Me azotaba contra la pared, golpeaba a las cosas, las dañaba. Después de todo eso se sentaba y me decía: ‘Amor, tengo que aprender a controlar las emociones’. Yo le dije, yo ya no puedo más con esto, estoy en la oscuridad total, no quiero vivir más, me voy a matar. Literal esas fueron mis palabras. Entonces, llamé a mi mamá y le dije”, indicó al medio de comunicación.

Al respecto la Universidad Cooperativa de Colombia emitió un comunicado a la opinión pública indicando que brindó apoyo a Paula Gallo tras la agresión del hijo del precandidato a la Alcaldía Municipal, pero tanto el estudiantado como la Red de Mujeres de Ibagué y del Tolima han rechazado lo informado por la entidad educativa.

Por su parte Jorge Santiago Bolívar ha indicado ha medios locales que es inocente y que dejará que la justicia lleve el caso.

