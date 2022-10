Hija de Andrea Valdiri sorprendió con varios regalos a su niñera por su cumpleaños

Andrea Valdiri, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Andrea Valdiri constantemente sorprende a su equipo de trabajo con lujosos regalos y tal parece que su hija mayor, Isabella Valdiri, heredó su generosidad, puesto que quiso hacer un préstamo con su madre para tener un especial detalle con su niñera por su cumpleaños.

Entonces, recientemente Kelly, quien ha cuidado a las dos hijas de la creadora de contenido barranquillera: Isabella (11 años) y Adhara (1 año) desde hace largo tiempo, dio una nueva vuelta al sol. En vista de del festejo de su natalicio, desde sus Historias de Instagram La Valdiri grabó a su hija Isabella escribiendo lo que parece ser una carta, a su vez, se le escuchó decir: “Isabella me pidió un préstamo, ¿que me lo va a pagar cuándo?”, enseguida su primogénita bromeó con que será en el 2050.

¿Pero para qué era el préstamo? Pues bien, para comprarle aproximadamente cuatro perfumes a Kelly. Posteriormente, Andrea Valdiri grabó el momento en que distribuyeron los perfumes por una escalera para que cuando su empleada pasara por allí se encontrara con los obsequios, cosa que ocurrió poco después, y a medida que los iba recogiendo la también bailarina le comentó: “Manchi pa’ que huelas rico, de parte de Isabella y Adhara”.

Además, Isabella Valdiri también le entregó una carta y abrazó fuertemente a su niñera, quien ha trabajado para la familia de Andrea Valdiri desde hace siete años, es decir, ha estado presente en la vida de su hija mayor desde que tenía tan solo cuatro años de edad. En cuanto a Adhara, como apenas cumplió su primer año en este 2022, la conoce desde su nacimiento.

Por otro lado, las hijas de La Valdiri no fueron las únicas en darle obsquios a Kelly, también lo hizo Felipe Saruma, esposo de la bailarina y quien también se desenvuelve como creador de contenido. Por su parte, el bumangués le regaló un reloj a la niñera.

No sobra recordar que, Saruma no es el padre de las hijas de Andrea Valdiri, el progenitor de Isabella ya falleció y el de Adhara es el cantante Lowe León, empero, respecto a esta última pequeña el influenciador ha ejercido como figura paterna en su vida, ha estado presente desde su nacimiento, incluso, se refieren entre sí como papá-hija. Por cuenta de la problemática relación que han tenido Valdiri y León desde su separación, el cantante no ha tenido relación con su hija hasta el momento.

Nuevamente haciendo uso de sus Historias de Instagram, la también empresaria mostró que en vista de la nueva vuelta al sol que dio Kelly, para festejarle le llevó mariachi y contrató a un personal para que la maquillara profesionalmente. Empero, la joya de la corona fue el automóvil que le dio como obsequio final, no sin antes publicar el siguiente texto en sus InstaStories:

“Porque no alcanzan los regalos materiales para agradecer a cada uno de los que trabajan alrededor mío. A ti Kelly, que por más de 7 años has tenido mucha paciencia y amor por lo que haces, cuidando de mis hijas, mis mayores tesoros. Usetedes se han convertido en mi “segundo brazo” y mi familia mi “segundo hombro”. Reconozco que soy lo que soy por estas personas que se han mantenido leales, no a mí, sino a su esencia...”

Ante semejante regalo, Kelly se emocionó bastante y abrazó en repetidas ocasiones a su jefa. Aquí el video del momento en que la mujer recibe el vehículo:

Andrea Valdiri sigue sorprendiendo a sus empleadas, ahora le obsequió un carro a una de ellas

