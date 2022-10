Fiscalía reabre el caso contra el docente Fabián Sanabria por violencia sexual contra un estudiante

En la foto: Fabián Sanabria, profesor acusado de presunto abuso sexual. (Colprensa - Juan Páez).

Un nuevo capítulo inicia en el proceso contra Fabián Sanabria por violencia sexual: este lunes 10 de octubre la Fiscalía General de la Nación anunció la reactivación del caso en el que el docente es acusado por abusar sexualmente de un estudiante.

De acuerdo con el abogado defensor de las víctimas, Juan Felipe Criollo, indicó en diálogo con Semana que en los próximos días el caso contra el sociólogo y excolumnista será desempolvado luego de un mes. En este nuevo round, la defensa de los posibles afectados “presentará las pruebas que permitirán hacer valer en juicio”. De paso, también dio a conocer que el organismo de control presentará las pruebas recolectadas y que consideran pertinentes.

El pasado 15 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación archivó este proceso contra el profesor alegando que hubo vencimiento de términos sin haber emitido una decisión de fondo. En el fallo, la entidad precisó que hubo irregularidades como la revictimización de los estudiantes que habrían sido acosados por Sanabria.

En la determinación, “se ordena compulsa penal y disciplinaria contra Fernando Agustín Villareal González, que en calidad de funcionario instructor de la Oficina de Veeduría Disciplinaria de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, asumió el conocimiento de la investigación disciplinaria contra Fabián Sanabria Sánchez desde el 23 de julio de 2020 al 17 de noviembre de 2021″ señalando las inconsistencias.

De paso, indicaron en el fallo proferido el mes pasado que la Universidad Nacional no debió iniciar una investigación disciplinaria, pues una vez se conocieron las denuncias de los estudiantes ya se había vencido el término para abrir la pesquisa. Sumado a eso, no fueron compulsadas copias a la Fiscalía. Tampoco la veeduría de esta institución no tenía competencia para adelantar este caso.

Sobre Sanabria recaen varias denuncias por acoso sexual, algunas de ellas fueron conocidas por el colectivo Las que luchan; otras, por Semana. Uno de esos testimonios recogidos por la revista citada relatan que Fabián Sanabria “se abalanzó sobre mi cuerpo, eso nunca se me va a olvidar, sus dos manos sobre mis manos, sobre mis brazos, haciendo presión tratando de besarme. En vista de que yo no me dejé besar me hizo un chupón en el cuello y yo le dije ¿Qué le pasa? ¡Déjeme! Esto no me gusta, me quiero ir”.

Cabe mencionar que el pasado 20 de mayo el ente de control denunció que los hechos se registraron en octubre de 2012, y al cumplir el tiempo de prescripción es equivalente al máximo de la pena que establece el Código Penal frente al delito por el que fue investigado el sociólogo y catedrático Sanabria; es decir, más de nueve años, que es el máximo de la pena que establece el Código Penal frente al delito por el cual estaba siendo investigado.

“A este momento han transcurrido nueve años y siete meses, de siete años y seis meses, que es el término máximo”, indicó la Fiscalía en su momento. Los hechos que son motivo de investigación habrían ocurrido el 22 de septiembre de 2013, dando a conocer que la cita se dio en el sector de Aguas, centro de Bogotá. Esa noche, la víctima fue violentada por Sanabria para abusar sexualmente de él.

