David Barguil deberá comparecer ante la Corte Suprema por tráfico de influencias y otros delitos

Internacionalista y exdirector del Partido Conservador, David Barguil, fue llamado a la Corte por varios delitos. Archivo Colprensa.

En la mañana de este martes 11 de octubre, la Corte Suprema de Justicia anunció que tiene bajo la mira a un excandidato presidencial del Partido Conservador: el internacionalista cordobés, oriundo de Cereté, David Barguil, quien estuvo varios años en el Congreso de la República y ahora será indagado.

En esa línea, y de manera formal, el alto tribunal anunció que investigará al exsenador conservador por ser presuntamente responsable de tráfico de influencias, cohecho propio, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y presunto determinador de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

El encargado de indagar al congresista, que participó en la consulta de la coalición presidencial -hoy desaparecida- Equipo por Colombia, será el magistrado Marco Antonio Rueda, que hace parte de la Sala de Instrucción y quien asegura que Barguil habría participado, presuntamente, en una licitación del Gobierno nacional ubicada, específicamente, en el municipio de Galeras, Sucre.

Bogotá. 4 de Noviembre del 2021. Partido Conservador anunció este jueves a su candidato presidencial para las elecciones presidenciales del 2022 que será David Barguil. (Colprensa-Sergio Acero)

Los delitos por los que será investigado datan entre el 2017 y 2018 cuando Barguil era representante a la Cámara y, supuestamente, se habría aprovechado de su condición de congresista para conseguir réditos económicos. Por ello, el togado evaluará todas las pruebas en contra del exaspirante a presidente y determinará una eventual sanción.

Por ahora, Barguil no se ha referido al tema de este caso en el que habría intervenido en favor del Gobierno nacional, en ese entonces dirigido por Juan Manuel Santos, y habría obtenido los denominados cupos indicativos a los que, según ha trascendido, son beneficios para los miembros del legislativo.

De acuerdo con los argumentos que ha expresado la Corte, Barguil habría incidido, de manera ilegal, en el Departamento de Prosperidad Social y lo que le reprochan los togados es que no quiso ayudar a la comunidad sino recibir las dádivas y demás beneficios en su calidad como miembro de la Cámara.

#SalaDeInstrucción abre investigación y llama a indagatoria al excongresista @DavidBarguil por la presunta comisión de tráfico de influencias, cohecho, financiación de campaña con fuentes prohibidas y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) October 11, 2022

La investigación, por su parte, asegura que Barguil le solicitó al alcalde de Galeras que le entregara el contrato a un consorcio que, supuestamente, le daría unos montos económicos a cambio de interceder por ellos. En esa línea, según la Corte, esos dineros le habrían servido al exsenador para financiar la campaña que le permitió llegar al Senado de la República y allí estar por varios años.

Aunque no se ha definido el día y la hora en la que Barguil deberá ir ante los estrados del alto tribunal, se especula que sea antes de que se acabe el año. Por ahora, el excongresista conservador no se ha referido al tema. De hecho, ha guardado silencio luego de que su partido, el mismo con el que compitió por la presidencia, decidió declararse de la bancada de Gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue uno de los principales rivales electorales y políticos del político conservador.

Precandidatos presidenciales David Barguil, del Partido Conservador y Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Fotos: cortesía.

Es más, el mismo Barguil le pidió a las directivas de su colectividad que, bajo ninguna circunstancia, decidieran apoyar a Petro. A través de un comunicado oficial, Barguil aceptó la independencia que varios de sus compañeros anunciaron que adoptarán al gobierno entrante. Sin embargo, dijo que su partido no podía dejar pasar propuestas que se alejen de las bases conservadoras que los caracterizan.

“Es bienvenida la invitación del nuevo gobierno de Gustavo Petro a construir un diálogo nacional para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental recogiendo el planteamiento de Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, la participación de nuestro partido debe estar enmarcada en nuestros principios, conociendo en primer lugar la agenda de cambios que se le proponen al país, sin renunciar a nuestras líneas rojas y con diálogo institucional”, señaló el congresista, que no repetirá curul.

Además, reconoció que el país necesita “reformas” y que le parece bueno que las lidere Petro. Sin embargo, asegura que los sectores políticos no deben aprobar todo al Ejecutivo entrante sin antes revisarlo a fondo. “El diálogo con el actual gobierno no puede significar aprobarle todo a ojos cerrados, especialmente cuando hay temas de fondo en los que no coincidimos y que pueden afectar las libertades, como lo expresamos en la pasada campaña electoral”, expresó Barguil.

