Críticas a James Rodríguez por los precios de su nuevo emprendimiento en Medellín

Un nuevo libro sobre Donald Trump destapa nuevos escándalos y cuenta sobre sus orígenes entre mafiosos

En “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”, la periodista estadounidense Maggie Haberman describe cómo fue el ascenso del ex presidente y magnate norteamericano en la Nueva York de los 70 y 80 hasta llegar a la Casa Blanca. Llamativas anécdotas, manipulación de la prensa y su amistad con estafadores, fiscales y la relación con el crimen organizado. Cómo su visión del mundo llegó a la presidencia de Estados Unidos.