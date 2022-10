Gerente de EPM afirma que Hidruituango comenzará operaciones antes del 30 de noviembre

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, había asegurado que el nuevo cronograma iba a ser revelado el viernes pasado, pero eso nunca sucedió porque, según dijo el burgomaestre, se necesitaba la presencia de personal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD), que estaba atendiendo la emergencia en San Andrés.

Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, afirmo en una entrevista para la emisora W Radio que las turbinas 1 y 2 de Hidroituango entrarán en operación antes del 30 de noviembre, para así evitar otra multa.

“Hoy el cronograma nos da que sí somos capaces de entrar las dos unidades antes del 30 de noviembre. Que quisiéramos más tiempo, por supuesto, a nadie le gusta tener el pie en el cuello, es una discusión que está pendiente con el Gobierno nacional, pero estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para entrar con las unidades a tiempo”, indicó Carrillo para la emisora mencionada.

De igual manera, aseguró que las pruebas en las unidades de la central hidroeléctrica comenzarán en los próximos días. “Las unidades hasta el momento están en prueba, la unidad 1 comienza pruebas con agua esta semana, tienen como objetivo calibrar equipos cuya masa supera las 700 toneladas”, dijo.

Este anuncio se da horas después de que el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE, Sinpro, le pidiera a la Junta Directiva de la empresa que aclarara el nuevo cronograma de la entrada en operación de las turbinas 1 y 2 de la hidroeléctrica, ya que se ha ajustado tres veces y ha generado preocupación, debido a que de no cumplirse la fecha límite, 30 de noviembre, la compañía debería pagar una millonaria multa.

Olga Lucía Arango, presidenta de Sinipro, expresó que de no ponerse en operación las turbinas, las multas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) podrían llegar a los 130 mil millones de dólares. Por eso, el sindicato instauró un derecho de petición con el fin de que el nuevo cronograma del proyecto sea divulgado.

“Las turbinas ya deberían estar puestas en marcha. Tenemos un plazo antes del 30 de noviembre, sino las multas serán millonarias, entonces le reclamamos a EPM y ayer instauramos un derecho de petición para que nos diga cuál es el nuevo cronograma de Hidroituango”, manifestó la dirigente sindicalista y agregó que la dirigencia no ha sido transparente con respecto a lo que ocurre con la hidroeléctrica.

“Si en 2023 no operan 3 o 4 turbinas y ante la probabilidad de un fuerte fenómeno del niño en 2023 o 2024 el país podría enfrentar un apagón de grandes proporciones y posible desabastecimiento y aumento de tarifas en Colombia”, señalaron desde el sindicato.

Quintero aseguró además en su consejo de gobierno que durante el transcurso de la semana se desplazará hacia la hidroeléctrica junto con delegados de la UNGRD para definir la fecha exacta en la que el proyecto entrará en operación.

Cabe mencionar que según informó la emisora W Radio, la entrada en operación de Hidroituango no sería posible a menos de dos meses de que se cumpla la fecha estipulada, de acuerdo a averiguaciones que hicieron con expertos.

El gerente de EPM le dijo al medio mencionado que la idea no es pagar la multa, pero en el escenario en que no se logre entrar en operación antes del 30 de noviembre, sería obligatorio pagarla.

“En ese escenario las sanciones son de obligatorio cumplimiento, ¿la pregunta es si nos sobran los recursos? La respuesta es no, nos toca hacer un reacomodo. Este tipo de cosas no se derivan de situaciones recientes, sino lo que se derivó de la contingencia. Hemos llamado la atención sobre el proyecto de un avance para que vean que no se le está diciendo mentiras al país”, indicó el funcionario.

