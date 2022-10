“Ser tu mamá es de los regalos más grandes”, las palabras de la madre de Lina Tejeiro por su cumpleaños

Foto: Instagram @linatejeiro8

Este sábado 8 de octubre Lina Tejeiro dio una nueva vuelta al sol, en esta oportunidad la actriz festejó sus 31 años de vida y, en vista de su cumpleaños, su madre -Vibiana Tejeiro- quiso escribirle unas amorosas palabras con las que dio cuenta de lo orgullosa que se siente de ser su mamá.

De este modo, desde su cuenta de Instagram la empresaria compartió un video que reunió fotografías de la infancia, adolescencia y adultez de Lina Tejeiro y, a su vez, compartió el siguiente mensaje:

“Ser tu mamá es de los regalos más grandes con los que me ha premiado la vida, me siento orgullosa de ti, de tu ser, de tu integridad, de tu labor, del gran ser humano que eres, de tu talento. Me siento orgullosa de todo lo que eres y construyes día a día; me siento orgullosa de tus dones y tus defectos porque todo hace parte de tu humanidad. Siempre te lo he dicho: prepárate porque vienen cosas más grandes, no se te olvide que: “es ser exitoso, no famoso”… ¡te amo! y gracias hija, gracias por todo”.

En vista de sus palabras, Lina Tejeiro le agreció con un “Te amo mami”, frase que dejó entre los comentarios. Vale destacar, que en múltiples oportundiades madre e hija han dado cuenta de la cercana y armoniosa relación que tienen.

Aquí el video de lo compartido por Vibiana Tejeiro sobre el cumpleaños de su hija, Lina Tejeiro:

¿Cómo celebró Lina Tejeiro su cumpleaños número 31?:

Desde sus Historias de Instagram, la actriz dio muestra de que estuvo acompañada de amigos, familiares y su actual pareja sentimental, Juan Duque, quien se desenvuelve como cantante urbano. Estuvo en su casa, le llegó un mariachi, contó con su respectiva torta de cumpleaños, le entonaron el ‘Happy Birthday’ y todos pasaron muy contentos, por lo que se pudo ver.

En cuanto a Duque, el reguetonero paisa publicó una InstaStorie que registró el momento en que le llegó con un ponqué a su novia y sobre la imagen escribió: “Corriendo pa’ llegar a verte”.

Juan Duque aclaró si es verdad que está alejado de Lina Tejeiro:

En el mundo de la farándula nacional, una de las parejas sentimentales que actualmente más está bajo la lupa de los medios de comunicación y usuarios de redes sociales, es la conformada por Juan Duque y Lina Tejeiro.

El cantante urbano y la actriz, que en los inicios de su romance fueron muy reservados con su historia, una vez hicieron oficial su relación no habían parado de mostrarse juntos, de publicar ante sus seguidores en las redes los obsequios que se han dado, comentarse las fotografías en Instagram, entre otras cosas.

Sin embargo, aparentemente la frecuencia con la que se dejan ver juntos públicamente ha disminuido, en vista del interrogante que le hizo llegar un usuario(a) al cantante paisa a principios de octubre: “¿Por qué andas tan alejado de Lina... se dejaron?”. Enseguida, el intérprete de ‘X Ti Lo Digo’ no tuvo ningún reparo en dar respuesta a la mencionada pregunta y aclarar que no hay distancia entre ellos, sino que cada uno está concentrado en sus proyectos laborales.

Aquí el video de lo expresado por Juan Duque:

Además, por lo que se pudo observar de la celebración de cumpleaños de la actriz llanera, todo está muy bien entre ellos, pues se les vio cariñosos y felices.

