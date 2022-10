Cantando ‘Sálvame’ de RBD a todo pulmón, Marcela Reyes lloró al recordar sus orígenes

Marcela Reyes, DJ colombiana. Foto: Instagram @marcelareyes

Han sido varias las veces en que Marcela Reyes ha dado cuenta de todo el agradecimiento que siente por sus metas alcanzadas, por el éxito que ha tenido en su desempeño de DJ y empresaria. Sin embargo, también han sido múltiples las ocasiones en que ha recordado sus orígenes y, en la mañana de este jueves 6 de octubre volvió a rememorar sus raíces después de que escuchara en la radio ‘Sálvame’, tema del grupo mexicano RBD.

Entonces, desde sus Historias de Instagram la DJ se grabó cantando a todo pulmón el mencionado tema hasta que comenzó a llorar. “Wow, se me encharcaron los ojos, les voy a contar por qué, temblé”, expresó en primer lugar.

Posteriormente, recordó que cuando ‘Rebelde’ -seriado del que nació el grupo RBD- estuvo emitiéndose originalmente, es decir, entre 2004-2006, ella no pudo verlo porque no tenía parabólica. Escuchar este tema le hizo recordar su recorrido desde aquel entonces hasta la actualidad, en que su situación es completamente diferente y, por lo tanto, lloró. Empero, la empresaria aclaró que sus lágrimas fueron impulsadas por la alegría.

“Bebés, imagínense que cuando RBD estaba al aire, yo no la podía ver porque yo no tenía como el canal o la parabólica donde se podía ver... me dio nostalgia porque la vida cambia muchísimo, y mi vida hoy en día... wow, solo tengo que agradecer. Uno llora de felicidad, no de tristeza, y tengo muchas cosas que agradecerle a Dios”, aseveró.

A su vez, sobre las imágenes Reyes escribió: “Lloré de alegría... perdón, recordar de donde vengo me da mucha emoción, uff llegar hasta acá me da mucho orgullo”. Tras todo lo expresado, la DJ colombiana subió el volumen de la radio y volvió a entonar ‘Sálvame’ de nuevo. Más adelante y para cerrar el asunto, quiso invitar a sus seguidores a soñar.

“La vida no es suerte, es disciplina, todo lo que yo he logrado no es suerte, ustedes vieran anoche a la hora que me acosté... y es disciplina, berraquera... háganle que todo se puede, todo es posible”, fueron sus últimas palabras sobre el asunto en cuestión.

“Soy la levantada más power de todas”: la respuesta de Marcela Reyes a quienes la pretenden ofender por su origen humilde

Marcela Reyes ha demostrado que no teme responder a las críticas que le hacen llegar a sus redes sociales, ya sea por su desempeño como DJ, sus polémicas sentimentales, rifirrafes con figuras del entretenimiento o por sus orígenes humildes.

Por ejemplo, a mediados de julio la también empresaria se refirió sobre este último tema dede sus Historias en Instagram, puesto que en diferentes ocasiones predenten ofenderla describiéndola como una “levantada”, cosa que a ella no le incomoda para nada y, de hecho, acepta serlo con orgullo.

Entonces, en su respuesta a las ofensas, empezó por resaltar todas las labores a las que se dedica, además, La DJ no solo destacó el orgullo que le da que la vean como una “levantada”, sino que también hizo hincapié en ser la levantada más poderosa de todas.

Por otro lado, no sobra recordar que Marcela Reyes está casada con otra figura del entretenimiento nacional: B King, cantante urbano.

