“El pago de 3 billones de pesos que tanto la inquieta es imposible de hacer porque Fedegán es un gremio”: ministra de Agricultura respondió a Claudia López

Ministra de Agricultura y Claudia López.

El pasado jueves 6 de octubre, el Gobierno nacional y el gremio ganadero, encabezado por el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, llegaron a un acuerdo con respecto a la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc y bandera del actual Ministerio de Agricultura.

Ante las diferentes reacciones que generó la decisión desde todos los sectores de la opinión pública, sobre el considerado histórico acuerdo en el que el Gobierno nacional le comprará tres millones de hectáreas de tierras. Entre las primeras personalidades que salió a criticar el acuerdo fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se refirió a los ganaderos como “despojadores”.

“No entiendo. No hay recursos asegurados para primera infancia, educación, ni transporte público, ¿pero sí hay $3billones para Fedegan?” expresó la mandataria, quien agregó en su trino: “La paz es que los despojadores ofrezcan verdad, justicia Y REPARACIÓN? No que les den impunidad total y de ñapa $3billones de nuestros impuestos!”, expresó López.

La respuesta de parte de la jefe de cartera de Agricultura no tardó en llegar, aclaró que esta compra se hará a ganadores no a Fedegán. A través de su cuenta oficial de Twitter, Cecilia López le respondió a la alcaldesa: “A ver alcaldesa, con gusto le explico: el pago de 3 billones de pesos que tanto la inquieta es imposible de hacer porque Fedegan es un gremio, y como tal, no tiene tierras para vender”, mencionó.

“Son 3 millones de hectáreas que solo compraremos a ganaderos con legítima tenencia de su tierra”, agregó la alta funcionaria con respecto a la adquisición de predios solo se podrá hacer sobre terrenos cuya tenencia sea legítima.

Ministra de Agricultura responde a la alcaldesa Claudia López. Foto: Twitter @CeciliaLopezM

Vale recordar que, Cecilia López, anunció que ambas partes llegaron al acuerdo de comprarle tres millones de hectáreas de tierra al sector ganadero con el propósito de entregarlas a campesinos y víctimas del conflicto armado interno. Al respecto, la funcionaria agradeció a Lafaurie por el consenso llegado afirmando que “es una señal para ese sector que debe apoyar al Gobierno”.

“Su presidente ha hecho una labor extraordinaria”, dijo la ministra López al gremio ganadero haciendo referencia a Lafaurie, añadiendo que ese fue un “acto histórico” que integra el tercer componente de la reforma agraria. Los otros dos, de acuerdo con la funcionaria, son la titulación de más de 600 mil hectáreas y la gestión hecha por la Sociedad de Activos Especiales —SAE— que busca el arrendamiento de 125 mil hectáreas para agremiaciones campesinas.

Por su parte, Lafaurie le agradeció a la ministra de Agricultura y al presidente Petro por escuchar a ese sector, y agregó que “este es un gobierno de diálogo y concertación; y en consecuencia hemos avanzado muy rápidamente” en la llegada a acuerdos que, según él, llevarán tranquilidad al sector rural, pues en buena parte del gremio ganadero había incertidumbre, no solo por la implementación de esta reforma sino por las ocupaciones ilegales de tierras.

En ese sentido, el líder gremial insistió en que este acuerdo permitirá la consolidación de una clase media “que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo”. De paso, se mostró optimista con los escenarios planteados por la administración Petro.

“Tuvimos una jornada muy reflexiva y creo que esa promesa de valor del gobierno de ser uno que aspira a tener siempre espacios de diálogo y concertación en el caso concreto de Fedegán se dio de manera plena”.

