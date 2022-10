Falcao no puede evitar la derrota de Rayo Vallecano ante Almería en LaLiga

El colombiano disputó toda la segunda parte, sin embargo, no pudo evitar la derrota de su equipo. Foto: Rayo Vallecano

Radamel Falcao García disputó todo el segundo tiempo en la derrota del Rayo Vallecano ante Almería por 3-1. El Tigre, quien ingresó al campo de juego por Salvi Sánchez, tuvo su opción más clara en la adición cuando remató sobre el borde del área pero el balón se fue por muy poco. Andoni Iraola sufrió su cuarta derrota en LaLiga, mientras que Almería puso fin a una racha negativa de cuatro partidos sin anotar y sin ganar.

En la primera parte el club local hizo de las suyas, se fue rápidamente adelante con un tanto de Lucas Robertone al 7′, diez minutos más tarde Srdan Babic anotó el segundo del compromiso y finalmente al 36′, El Bilal Touré sumó la tercera anotación en el marcador. Rayo Vallecano descontó hasta el 81′ con un gol de Alejandro Catena Marugán.

Con este resultado ahora Rayo Vallecano queda en el décimo puesto de la clasificación con 10 unidades y en la siguiente fecha, la cual se disputará el próximo viernes 14 de octubre, se medirá ante Getafe. Por otra parte, Almería escaló varios puestos y ahora se ubica en la casilla 14 con siete unidades y si siguiente salida será ante Betis el domingo 16.

El equipo de Andoni Iraola cayó en su visita al Horse Power. Foto: Rayo Vallecano

Un primer tiempo para el olvido para el Rayo

La jornada del sábado 8 de octubre en la décima fecha de LaLiga comenzó con el duelo entre Almería y Rayo Vallecano en el Power Horse Stadium. El equipo local desde los primeros minutos empezó a ejercer presión sobre el rival y rápidamente se fue adelante en el marcador, al minuto 7, un error del portero Diego López, quien hizo una infracción sobre Adrián Embarba, sin embargo el balón quedó en los pies de Lucas Robertone que remató y envió el balón al fondo de la red.

Las cosas no salieron bien para el Rayo Vallecano que no recuperó el control de la pelota y debió aguantar la presión de Almería que buscó el segundo. Al 16′, un tiro de esquina terminó en un cabezazo de Srdan Babic, el balón se desvió en un defensor y el portero del Rayo reaccionó tarde y no pudo atajar el esférico. Las cosas no salían bien para el entrenador Andoni Iraola, quien se mostró preocupado por la situación de su equipo.

Almería mostró su mejor cara en la primera parte, puso fin a una racha de cuatro partido sin marcar y sin ganar, algo que alegró a los hinchas que se encontraban en las graderías del escenario deportivo. Al 30′ llegó el tercero, un cabezazo de Gonzalo Melero resultó siendo una gran asistencia para El Bilal Touré quien remató de primera y envió el balón al fondo de la red. El juego se fue al descanso con una Almería que aplastó a un Rayo Vallecano que no despertó.

Falcao no cambió la cara del equipo

En la segunda parte el entrenador Andoni Iraola decidió cambiar la estructura de su equipo para darle vuelta al marcador. Radamel Falcao García ingresó al campo de juego por Salvi Sánchez, también entraron Santiago Comesaña y Óscar Valentín. Con el ingreso de los nuevos jugadores Rayo Vallecano pudo dominar más el ritmo del juego, sin embargo, le costó en ataque, no fue claro y en ocasiones se vio desorganizado en la cancha.

Radamel Falcao García trató de ser desequilibrante en ataque, el equipo empezó a jugar largo con centros al área, no obstante los defensores centrales, Rodrigo Ely y Srdan Babic, fueron precisos y no cometieron errores. El ingreso de Tiago Dias Correia, más conocido como Bebé, permitió al Rayo Vallecano jugar varios metros adelante, siendo más preciso en la ofensiva. Alejandro Catena Marugán anotó el único gol para el Rayo y descontó el marcador.

El equipo de Iraola intentó descontar la ventaja en el marcador, sin embargo, no fue preciso en el área rival y eso le costó con el pasar de los minutos. En la adición el Rayo Vallecano tuvo las dos opciones más claras, un potente remate de Bebé de media distancia tomó por sorpresa al portero Fernando Martínez pero el esférico se estrelló en el horizontal. El rebote quedó en los pies de un jugador del Rayo que de inmediato entregó el esférico a Falcao que disparó al borde del área y el balón se fue por poco. El juego llegó a su final con un Rayo que fue de menos a más, pero que sigue teniendo dificultades colectivas, su talón de Aquiles.

