Juana Valentina Restrepo presentó a la nueva integrante de su familia. Foto: Instagram: @juanavalentina

Juana Valentina se ha convertido en toda una celebridad con el paso de los años, gracias al contenido que comparte con sus miles de seguidores en redes sociales. Cabe mencionar, además, que es la hermana del mediocampista integrante de la selección Colombia, James Rodríguez y hace apenas unos meses dejaba ver a su primogénito Isaías.

La joven esta casada con el empresario Víctor Forero y desde que compartió con sus seguidores cada etapa que vivió durante su embarazo, los seguidores de la hermana del colombiano han estado al tanto de cada uno de los movimientos que realiza y en esta oportunidad no fue la excepción.

Han pasado unos cuantos meses desde que presentó oficialmente a su primogénito y el pasado 5 de octubre compartió en sus redes sociales que Isaías ya tenía una nueva hermanita. La imagen fue replicada por la influenciadora a través de sus InstaStories: la menor sosteniendo a su hermanita, lo que significa que James Rodríguez tiene una nueva sobrina.

En la imagen que compartió la joven se aprecia a Isaías sentado en el piso y sobre su regazo, se encuentra sentada su hermana… De cuatro patas. Se trata de una perrita de raza Yorkshire en versión miniatura, mientras el pequeño sonríe para la cámara y derrite de amor a los seguidores de su madre.

“Primera foto con mi hermana, amigos. Poco a poco somos más amigos (emojis de amor) yo le halo el pelo, ¡Pero un poquito!”, escribió Juana Valentina junto a la fotografía.

Juana Valentina presentó a la nueva integrante de su familia, hermana de Isaías y sobrina de James Rodríguez. Tomada de Instagram @enlamovida

La imagen fue replicada por el portal de chismes En la movida Colombia, que rápidamente generó algunas reacciones entre los internautas, que califican el hecho como un acto de amor. Sin embargo, Juana Valentina aclaró que la búsqueda de una hermanita humana para Isaías.

Críticas por el cuidado de su hijo

En diciembre de 2021 la creadora de contenido se convirtió en madre, Isaías fue el nombre que recibió su hijo con Víctor Forero Möller. Desde entonces, Restrepo ha publicado varias fotografías con su primogénito y, durante los recientes días, compartió desde sus Historias en Instagram unas terapias de estimulación que estaba realizando su bebé con la ayuda de una mujer experta en el tema.

Empero, todo lo que se publique en redes sociales es susceptible a cualquier tipo de reacción, en este caso, una usuaria le manifestó a Juana Valentina su desacuerdo con que le pagara terapias de estimulación a su hijo. “¿Por qué no lo deja ser él sin ayuda?, los bebés tienen todo un potencial para desarrollar sus propias cosas. Qué tristeza que tengas que pagar por eso”, fue el mensaje.

Enseguida, la influenciadora respondió que siempre estará dispuesta a brindarle ayuda a su hijo:

“Porque es mi hijo y si puedo ayudarlo a potenciar sus habilidades lo haré siempre. Él es capaz, pero siempre podemos ayudarlos y no dejarlos solos en sus procesos. Es un bebé de seis meses recién cumplidos”.

El intercambio de mensajes continuó, pero Juana Valentina no solo le dio a la usuaria una respuesta directa por Instagram, sino que también publicó en InstaStories un fragmento de su conversación con dicha usuaria y sobre la imagen redactó: “Ya es como la tercera vez que la señora me escribe. No ha podido tener paz ¡y nunca contesto! Pero es que no siempre uno tiene la razón, amigas”.

