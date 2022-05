Las fotos de James en el matrimonio de su hermana Juana Valentina

El jugador del Al-Rayyan asistió a la boda de su hermana Juana Valentina. Tomado de @jamesrodriguez10

Mientras se define su futuro, James Rodríguez aprovecha el tiempo libre para compartir con su familia. El goleador de Brasil 2014 también se está recuperando de la lesión que lo dejó por fuera de los últimos partidos del Al-Rayyan de Qatar.

El jugador de la selección Colombia ha estado muy activo en las últimas horas en sus redes sociales donde se pudo comprobar que está en el país con motivo del matrimonio de su hermana Juana Valentina con el empresario Víctor Forero Moller.

A través de sus historias de Instagram, el ex jugador del Real Madrid, publicó una foto en la que aparece abrazado junto a su hermana y donde le expresa todo su cariño y buenos deseos por esta nueva etapa de su vida.

“Que seas muy feliz. Te amo @juanavalentina”

El jugador de la selección Colombia, estuvo en el matrimonio de su hermana.

Asimismo, Juana Valentina reposteo en su cuenta oficial de Instagram la fotografía en la que aparece con el futbolista con la frase: “Te amamos!!!! Gracias por estar con nosotros aquí con nosotros”.

El jugador del Al Rayyan estuvo en la fiesta de compromiso de Juana Valentina.

Posteriormente, la hermana del ex Envigado, subió una imagen con James Rodríguez donde al igual que la primera foto aparecen abrazados, pero en esta ocasión acompañó el post con las siguientes palabras:

“Solo tú y yo sabemos”

La hermana de James subió una foto en la fiesta de matrimonio con el ex Real Madrid.

Lo cierto es que el futuro de James Rodríguez es una completa incógnita, aunque lo más probable es que no siga en el fútbol de Qatar, tras las declaraciones que dio meses atrás manifestando que le gustaría jugar liga.

“¿Hasta cuándo en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”.

De momento se dice que su representante, Jorge Mendes, se encuentra buscándole equipo al 10 de la selección Colombia que tiene como objetico regresar al viejo continente donde hay equipos de Turquía e Inglaterra por contar con sus servicios.

En primer lugar, el Galatasaray en varias ocasiones ha mostrado interés el ex Banfield pero el alto salario del jugador de 30 años ha impedido que las negociaciones lleguen a un buen puerto como lo ha sido con otros clubes.

Por otro lado, se especula con un posible retorno a la Premier League en donde jugó para el Everton en la temporada 2020-2021, con el que disputó 26 partidos en donde marcó 6 goles y se reportó con 6 asistencias.

El equipo en donde recalaría James Rodríguez para la próxima temporada es el West Ham, que cumple una destacada campaña tanto en la Premier League como en UEFA Europa League donde es semifinalista y definirá su suerte la próxima semana en condición de visitante ante el Eintracht Frankfurt.

No obstante, la negociación no sería fácil ya que el jugador deberá bajar sus pretensiones económicas para fichar por los Hammers. Actualmente, James devenga un sueldo neto de 12 millones de euros al año, una cifra que el West Ham no estaría dispuesta a pagar teniendo en cuenta la edad del volante cafetero.

El periodista italiano Fabrizio Romano, quien es experto en fichajes, afirmó vía Twitter que la intención del ex Bayern Múnich es regresar a la élite del fútbol europeo y que su agente empezará conversaciones en las próximas con los respectivos clubes.

“James Rodríguez quiere dejar Al Rayyan en los próximos meses. El plan es volver al fútbol europeo lo antes posible”.

El periodista italiano afirmó que James quiere volver a Europa.

