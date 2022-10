Diálogos regionales vinculantes: gobierno de Gustavo Petro anunció nuevas fechas en el Catatumbo, el Pacífico y la región Vallenata

Líderes de comunidades indígenas en diálogos regionales vinculantes de Leticia, Amazonas. Fuente: Ministerio de Ambiente

Este viernes 7 de octubre, la Presidencia de la República de Colombia anunció el cronograma de los próximos 47 diálogos regionales vinculantes, que se desarrollarán en lugares estratégicos de Colombia entre octubre y diciembre de este año. Además, extendió una invitación para que se inscriban los ciudadanos que vivan en los sitios mencionados y lleven a la reunión sus ideas y proyectos para construir el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Las regiones donde se harán los encuentros fueron elegidas teniendo en cuenta tres aspectos: la importancia del agua, el conflicto armado y el fin de la desigualdad regional. Este nuevo cronograma fue agendado después de las experiencias en los cuatro primeros encuentros, en los que fueron recibidos por miles de ciudadanos, organizaciones sociales, líderes comunitarios, grupos étnicos, empresarios y emprendedores. Todos estos participantes dieron sugerencias para mejorar la metodología de los diálogos vinculantes, que posiblemente serán reflejadas en las próximas fechas.

“Desde el Gobierno del cambio, queremos construir una Colombia bajo un sueño colectivo, pero esto se logra con la inclusión y la participación masiva de todos los sectores de la sociedad. Por eso, con los diálogos regionales estamos llegando a cada subregión a darle la palabra a la gente, para escuchar no solo sus necesidades, sino también sus propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026″, dijo al respecto el consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco.

“Tenemos que pensar en grandes estrategias, en proyectos con una mirada a 20 años. Si logramos este objetivo, presentaremos un Plan Nacional de Desarrollo riguroso en beneficio de todo el país y sus regiones”, añadió el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González.

La nueva agenda que entregó el gobierno de Gustavo Petro comienza el próximo martes 11 de octubre en Ocaña —uno de los 13 municipios de Norte de Santander que hacen parte de la álgida subregión del Catatumbo— y en la subregión Vallenata, en la ciudad de Valledupar (Cesar), donde se espera la participación de 16 municipios priorizados. El encuentro de Ocaña será liderado por el canciller, Álvaro Leyva Durán, mientras que la representación del Gobierno en Valledupar será el ministro de Educación, Alejandro Gaviria.

Dos días después, el jueves 13, habrá un tercer diálogo vinculante en Montería (Córdoba) para conversar con los habitantes de las subregiones del Sinú, y uno más en Nuquí (Chocó) en el que están invitados los habitantes del Pacífico Norte. En el encuentro de Montería estará presente el director del DNP, mientras que a Nuquí asistirá la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. Los escenarios que se usarán en cada municipio serán informados en los próximos días.

Quienes quieran participar en los encuentros deberán inscribirse el mismo día, en la entrada al evento, con su documento de identidad, sin costo y sin intermediarios. El DNP advierte que estos espacios no son los únicos válidos para hacer llegar ideas, propuestas y proyectos al Gobierno nacional. Si una persona quiere participar y no vive o no puede llegar a los sitios de los diálogos vinculantes, puede enviar su aporte sin costo desde el formulario que encontrará en la página web del DNP o en el sitio datalogo.dnp.gov.co.

Nuevo cronograma de los diálogos regionales vinculantes del Gobierno de Colombia

