Siguen las reacciones al acuerdo entre el gobierno de Gustavo Petro y Fedegan: “El cambio es esto”

En la imagen, el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie y la ministra de Agricultura Cecilia López. FOTO: Presidencia de la República (Juan Diego Cano)

No dejan de leerse reacciones, desde todos los sectores de la opinión pública, sobre el considerado histórico acuerdo en el que el Gobierno nacional le comprará tres millones de hectáreas de tierras, para reparar a las víctimas del conflicto armado, a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan).

Una de las primeras personalidades que salió a criticar el acuerdo fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se refirió a los ganaderos como “despojadores”: “No entiendo. No hay recursos asegurados para primera infancia, educación, ni transporte público, ¿pero sí hay $3billones para Fedegan?” expresó la mandataria, quien agregó en su trino: “La paz es que los despojadores ofrezcan verdad, justicia Y REPARACIÓN? No que les den impunidad total y de ñapa $3billones de nuestros impuestos!”

Sin embargo, el hecho fue celebrado por otros sectores, y los mensajes a favor y en contra no se han detenido en las redes sociales.

Por ejemplo, el presidente del Senado, Roy Barreras, uno de los mayores aliados del presidente Gustavo Petro, celebró el anuncio que dieron la ministra de Agricultura, Cecilia López y el director de Fedegan, José Félix Lafaurie. Para el congresista este es un mensaje “poderoso” en temas de paz.

“Cerramos el día con dos grandes noticias: Aprobación de Reforma Tributaria para cerrar brecha social y poderoso mensaje de paz, reconocimiento institucional, respeto a propiedad privada pero compromiso social implícito en el Acuerdo entre Fedegan y MinAgricultura. #ElCambioVa”, trinó Barreras.

En la foto, el presidente de la República Gustavo Petro y la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López en el primer consejo de seguridad liderado por ambos en la capital. FOTO: Alcaldía de Bogotá

Otro que también celebró la decisión fue otro coequipero del jefe de Estado. Se trata del embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien consideró que lograr que el Estado colombiano y la dirigencia de ganaderos acordaran comprar esos terrenos evitará la violencia: “Evitarnos violencias como las que asolaron los campos del país por décadas. De ese tamaño es el acuerdo logrado hoy sobre la tierra. Mi reconocimiento a la ministra Cecilia López por su liderazgo y a Fedegán por la disposición. ¡Colombia empieza a sembrar otro futuro!”, aseguró el diplomático nariñense.

De “impresionante” calificó la noticia el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien no solo felicitó al gobierno Petro, sino también a la asociación ganadera, que en semanas atrás fue de las más críticas a la llegada al poder de la izquierda. “Esto es un logro impresionante. Felicitaciones al gobierno nacional y a Fedegan”, dijo, y envió un augurio sobre lo que, a su juicio, estaría enfrentando Colombia con este paso.

“Este tipo de acuerdos nos llenan de Fe en Colombia. Estamos ante uno de los cambios estructurales más importantes de la historia de Colombia. Enhorabuena”, trinó.

Exsenador Rodrigo Lara

Desde el Ministerio de Medio Ambiente también hubo escuetos pronunciamientos al respecto. La jefa de esa cartera, la ministra Susana Muhamad, escribió: “Felicitaciones a Cecilia López. El acuerdo de compra de 3 millones de Tierras con Fedegan para la Reforma Rural es histórico y representativo del #GobiernodelCambio”, mencionó en su perfil de Twitter.

El congresista Santiago Osorio, del Pacto Histórico, también se refirió al supuesto cambio que representa la llegada al poder de Gustavo Petro y ese tipo de anuncios: “Pensaron que este proyecto llegaría a expropiar y no, llegamos a hacer ACUERDOS. Hoy fue un día histórico para lograr justicia agraria ¡El cambio es esto!”, publicó en Twitter junto a la foto entre los emisarios del Gobierno y los de Fedegan.

Este jueves 6 de octubre se reunió Fedegán con el gobierno del presidente Gustavo Petro. FOTO: presidencia de la República

Así mismo, el senador independiente Humberto de la Calle, que fue jefe negociador con las Farc y se sabe al derecho y al revés los puntos del acuerdo, celebró la noticia pero le dejó una recomendación al gobierno de Gustavo Petro, que este viernes 7 de agosto cumple dos meses dirigiendo los destinos de Colombia.

“Bien por punto de encuentro entre gobierno y ganaderos. Pero no se pueden olvidar los mecanismos del Fondo Nacional de Tierras para incorporar baldíos, tierras inexplotadas y de extinción judicial para llegar a las 3 millones de hectáreas que se prometieron”, dijo el congresista.

