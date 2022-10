Abogado de Nairo Quintana aseguró que “tienen pruebas suficientes para darle vuelta a la sanción”

Foto de archivo. Nairo Quintana espera la respuesta del TAS y encontrar un equipo para el 2023. REUTERS/Stephane Mahe

El ciclista colombiano, Nairo Quintana, sigue revisando propuestas de equipos que lo quieren contratar para la temporada 2023, a pesar del desinterés demostrado por algunas escuadras como el Cofidis, Astana y el Ag2r, otros equipos estarían interesados en hacerse a los servicios del colombiano, sin embargo, todo dependería de la resolución de su caso ante el TAS.

No son días fáciles para el ciclista boyacense, quien pasó de hacer una gran carrera en el Tour de Francia después de varios años sin figurar en ella, a ser sancionado por supuesto uso de la sustancia Tramadol, la cual no se toma como dopante, por ahora, sino como una violación a las restricciones médicas deportivas. Esto, aunque sin duda lo deja mal parado a nivel de su imagen deportiva, no le prohibió competir, algo que finalmente no hizo más desde entonces Nairo con el equipo Arkea Samsic.

Con la Selección Colombia estuvo en el Mundial de Ciclismo en Australia a finales de septiembre y luego daría la noticia de su no continuidad con el equipo bretón para el 2023 luego de que en agosto informara a los aficionados sobre su extensión de contrato por 3 temporadas más con el equipo, todo, presumiblemente, relacionado a su caso por Tramadol.

Nairo se muestra tranquilo y ha dicho que tiene toda la fe que saldrá adelante con la apelación, como dijo en un video comunicado recientemente: “Seguimos trabajando con mi grupo de abogados y de defensa. Soy optimista porque soy honrado, soy honesto. No he hecho nada malo, nada ilegal y quiero defenderme, por eso mismo, ante el TAS”.

Justamente de eso habló hace pocas horas el abogado de Nairo, Andrés Charria en el Blog Deportivo de Blu Radio. Allí advirtió que se tiene todo lo necesario para que la apelación salga a favor de Quintana y que se le está dando celeridad al caso: “Este es un partido muy difícil. Pelear contra la UCI no es fácil. Ellos tienen una forma de manejar sus asuntos y consideran que no pueden ser discutidos, entonces es difícil. Creo que tenemos pruebas suficientes para darle la vuelta a la sanción inicial”, comentó el jurista, dando esperanzas de que el boyacense demuestre su inocencia.

El próximo 12 de octubre se dará a conocer la decisión que tomó el Tribunal Arbitral del Deporte frente al caso de Nairo y de paso se conocerá en las próximas semanas cuál será su siguiente paso en su carrera profesional, pues con la decisión ya conocida por parte de las autoridades del deporte, los equipos que lo quieren en sus nóminas podrían lanzarse con mayor certeza para contratarlo.

Independientemente del resultado que dé el TAS, Nairo no tendrá restricciones para competir, por lo que su búsqueda de equipo no dependerá como tal de la sanción. Por ahora, se prepara de la mejor manera, aunque también se toma un descanso de las competencias, pues dio por terminada su temporada con el Mundial de Ciclismo. Próximamente se le verá en sus dos carreras Gran Fondo Nairo Quintana, tanto en México como por Antioquia en el mes de noviembre.

