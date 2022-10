Revelan secretos del elenco de ‘Yo soy Betty, la fea’

Revelan los secretos mejor guardados de Betty la fea. (Foto: Instagram @emiliosanchezradio, biobiochile.cl)

Un colombiano debería haber visto ‘Yo soy Betty, la fea’ por lo menos una vez en su vida, de acuerdo con la cantidad de repeticiones de la exitosa producción de Fernando Gaitán que, además, estuvo por una buena temporada en la plataforma de Netflix. El escritor falleció el pasado 29 de enero de 2019, a los 58 años, pero su legado de ‘feas’ quedó para la posteridad.

La novela colombiana tuvo remakes en diferentes países entre los que se encuentran México, Estados Unidos que ha realizado dos versiones, la primera con América Ferrera y la que contaba quizás, la historia de la fea más bella en su juventud, países de Medio Oriente, así como japoneses, coreanos e hindús, también hicieron sus propias producciones.

Pese a que la novela más exitosa en los últimos 20 años salió de la plataforma de Netflix y pasó a ser transmitida por HBO Max, donde sigue siendo un éxito, recientemente la hija de Fernando Gaitán reveló algunos secretos del guion en entrevista con el programa de chismes de Canal Uno, Lo Sé Todo.

Resulta que en el momento en que Fernando Gaitán falleció, su hija, Ana María, decidió buscar entre los elementos guardados que tenía el escritor sobre la producción y se encontró con dos particularidades. La primera de ellas, un sobre que contenía los negativos con las fotografías del elenco completo de la producción para el casting.

Inicialmente, el papel que le fue otorgado a Luces Velázquez para que diera vida a Bertha, integrante del Cuartel de las feas, sería interpretado por una actriz desconocida: “No sabemos quién es ella, así que, si estás viendo esto, me escribes”, mencionó para Lo Sé Todo, Ana María Gaitán.

Otro de los actores que no estaba dentro del cuadro inicial de artistas fue Kepa Amuchastegui, que dio vida al padre de Armando Mendoza, pues en el álbum de fotos se ve a un hombre distinto.

Finalmente, Ana María Gaitán confesó que desde que falleció su padre no ha tenido ningún inconveniente para recibir las regalías y los derechos de autor de la producción, según ella, gracias a que hoy en día por las redes sociales se conoce todo y es más fácil hacer ese tipo de denuncias.

“He tenido la grata sorpresa que le encanta el trabajo de mi papá le ha hecho un homenaje con todo el respeto y cariño que él se merece, lo que yo he visto me ha encantado … Lo que lograron hacer con mi papá en dibujos animados fue divino, hermoso, espectacular, los niños están felices y yo estoy muy contenta de recibir a la nueva generación para que interactuemos en este espacio”, concluyó la hija de Fernando Gaitán.

Beatriz Pinzón y Don Armando se podrían separar en una nueva temporada

La noticia de un posible regreso de Yo soy Betty, la fea tiene felices a sus seguidores, ya que después de 20 años de su primer transmisión se podría contar qué ocurrió de su vida como esposa de Don Armando.

El periodista colombiano Carlos Ochoa dio la noticia: “Yo soy Betty la fea, 20 años después, espero que sí sea verdad”, expresó. A partir de ese momento todo detalle sobre la posible nueva trama ha causado gran revuelo en internet, pues es importante recalcar que dicho melodrama posee un importante récord, es la telenovela con más adaptaciones en la historia, entrando incluso al libro de los Guinness World Records.

