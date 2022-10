Cesar Gaviria estaría “lagarteando” puesto en la Cancillería para la hija de su secretaria privada

Foto de archivo. El expresidente de Colombia y exsecretario general de la OEA, César Gaviria, recomendó a la hija de su secretaria para un cargo diplomático. REUTERS/Jorge Adorno

Marta Fernanda Rueda Rueda al parecer es una profesional en gobierno y relaciones internacionales, con destacados méritos académicos y unas actitudes personales y profesionales que la harían muy apta, para que el Ministerio de Relaciones Exteriores la consideren en la elección de uno de los puestos qué ofrece la Cancillería, en lo que se denomina como carrera diplomática y consular. Lo curioso es que la persona en cuestión sería la hija de la secretaria personal del ex presidente, César Gaviria Trujillo, y que este mismo le había pedido, no solo a quién es la responsable de esa elección, sino el mismísimo Álvaro Leyva Durán, jefe de la cartera internacional para que no se desestime la posibilidad de que ella sea tenida en cuenta.

Según público W Radio, una carta firmada con fecha del 30 de septiembre se presentó justo en el momento de la presentación de unas pruebas, dónde gracias a sus actitudes académicas y experiencia profesional, se escogerán a aquellas personas que iniciaron esta carrera diplomática, bien sea en el país, o en las respectivas oficinas consulares a nivel internacional, de hecho, según reseña la misiva, María Fernanda Rueda ya se habría presentado para estos cargos, pero, esta vez tiene un respaldo especial, ya que el pedido lo está haciendo un expresidente de Colombia.

La directora de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, qué es la doctora Martha Irma Alarcón López, es la segunda persona objeto en cuestión, ya que a ella también se le dirigió la comunicación, donde confirma el ex mandatario nacional, con bombos y platillos, que ella se destaca por la calidad profesional y humana, con la que cuenta, hasta en el ámbito profesional, en su profesión de gobierno y relaciones internacionales.

A través de las redes sociales, se puede constatar que María Fernanda Rueda ya tendría experiencia dentro del ministerio, al menos en sus prácticas profesionales, además es graduada de la Universidad Santo Tomás, y tiene estudios cursados en este mismo campo, certificados por la Universidad Externado de Colombia.

Todo parece indicar qué es Marlén Rueda la madre de María Fernanda, quién lleva al menos 20 años siendo la secretaria privada de César Gaviria, y este último ha visto cómo se ha presentado en los últimos concursos, pero, no ha sido escogida para estas carreras diplomáticas.

Según el puño y letra de César Gaviria:

“María Fernanda, es profesional en gobierno y relaciones internacionales, con diploma honorífico cum laude por experiencia académica. Como profesional, es proactiva, comprometida con sentido de la responsabilidad y el deber, con sensibilidad política y razonamiento crítico, y con capacidad de comunicar de forma clara sus ideas. Sobre todo, con gran disposición de aprender”.

No solo sus virtudes académicas son las que resaltan:

“Como persona, es respetuosa, paciente, amable, tiene un carácter cordial, cooperador y una excelente calidad humana, con cualidades propias del perfil de un diplomático”, revela W Radio.

Pero al final de la misiva, y cómo se señaló anteriormente, el mismo Gaviria es el que asegura que los últimos 3 años se ha presentado a dichos exámenes, que ha estado muy cerca de quedar elegida, por eso es pide, que gracias a sus actitudes personales y profesionales, respetuosamente, sea considerada este año, ya que es una “excelente candidata para el servicio exterior colombiano”.

Según manifestó el medio anteriormente citado, las pruebas en cuestión se realizaron el pasado primero de octubre, en la Universidad Militar, siendo así que la misiva se envió un día antes para su consideración.

Explica El Tiempo, los 725 aspirantes a estos cargos, tendrán una respuesta el martes 15 de noviembre, y que todo dependerá del puntaje obtenido en dichas evaluaciones.

SEGUIR LEYENDO: