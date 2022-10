Barranquilla y Medellín podrían ser sede para la final de la Conmebol Libertadores en 2023

El sábado 29 de octubre, Flamengo y Paraense jugarán la final de la Conmebol Libertadores en Guayaquil REUTERS/Sergio Moraes

El próximo sábado 29 de octubre en el Estado Monumental de Guayaquil, Ecuador, se disputará la gran final de la Conmebol Libertadores entre Flamengo y Athletico Paranaense de Brasil. El duelo entre ambas escuadras para conocer al nuevo campeón de América está programado para las 3:00 p. m. hora colombiana.

Desde 2019, los equipos Cariocas han impuesto su dominio en todo el continente, que ha visto reducidos sus esfuerzos por pelear de palmo a palmo con el poderío económico de clubes como Flamengo y Palmeiras que han ganado las últimas tres ediciones de este torneo.

De no ser por River Plate, que se coronó campeón en 2018 al imponerse a Boca Juniors en Santiago Bernabéu, la superioridad de los oncenos brasileños sería absoluta en la Copa Libertadores, que ha venido cambios en los últimos años para estar a la vanguardia con la élite del fútbol mundial.

En la edición de 2019 se comenzaron a jugar la final de la Conmebol Libertadores en una sede neutral, dejando de lado el formato de partidos de ida y vuelta que se mantuvo por varias décadas. La primera versión se disputó en Lima, Perú entre River y Flamengo que se quedó con título al imponerse 2-1 sobre los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, los números no cuadran en la CONMEBOL por la baja asistencia en la final de la Copa Suramericana 2022 en Córdoba, Argentina, entre Independiente del Valle (Ecuador) y el Sao Pablo de Brasil, que se quedó con las manos vacías al caer 2-0 en el Mario Alberto Kempes.

Del mismo modo, la venta de entradas para la final de la Conmebol Libertadores de momento no cumple con las expectativas de los organizadores, no obstante, este factor no preocupa al ente rector del fútbol suramericano que no dará marcha atrás a su decisión de cambiar el formato actual del certamen continental.

Ante este panorama ya hay candidatos para acoger la final de la Libertadores del 2023. De acuerdo a la información del medio Goal.com, Colombia aparece en el mapa de la CONMEBOL.

“El fracaso de público en la final de la Copa Sudamericana, entre São Paulo e Independiente Del Valle y la baja demanda de boletos para la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Athletico-PR, a finales de octubre, no son razones suficientes para hacer que la CONMEBOL se retire de la final individual. Para 2023, incluso, Colombia cabildea fuerte para recibir la decisión de la ‘Gloria Eterna’”,.

El medio citado afirmó que Medellín y Barranquilla son las ciudades postuladas para quedarse con la sede de la final de la Libertadores para el próximo año. “Para 2023, la Conmebol ya tiene varios interesados en albergar los eventos, en especial la Copa Libertadores. Según Goal, Colombia es el principal interesado en albergar la edición de la final individual de “Glória Eterna”. El país trabaja con dos ciudades, Barranquilla y Medellín, y ya envió datos de los estadios a la entidad”.

Junto a Colombia, también está en la puja Perú y Brasil. Cabe resaltar que la final de la Conmebol Libertadores del 2023 está programada para el 11 de noviembre, mientras que la Suramericana se jugaría el 28 de octubre, aunque las fechas podrían modificarse.

