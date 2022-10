Yeferson Cossio y La Jessu respondieron a los comentarios de la mamá de Yina Calderón

Yeferson Cossio no se quedó callado y le respondió a la mamá de Yina Calderón las acusaciones que hizo sobre el uso de drogas del paisa. Tomada de redes sociales.

Yina Calderón y su madre, Merly Ome, no salen de una disputa con otros influenciadores en redes sociales para meterse inmediatamente en otro conflicto, en esta oportunidad, por una dinámica que realizó la empresaria en compañía de su progenitora, hablando acerca de cómo perciben a otros colegas entre los que se encontraban Yeferson Cossio, Aida Victoria Merlano, La Jesuu, entre otros.

La dinámica tuvo lugar el pasado 2 de octubre en las redes sociales de Yina Calderón, allí, le dijo a su madre que podría unas fotos de influenciadores y Merly Ome daría su opinión al respecto. Al finalizar, aclaró que:” Yina Calderón no se hace responsable de las acusaciones y de las palabras de la señora que está acá al lado... también quiero aclarar que también acepto todo lo que usted diga de mí... nadie es perfecto y, por último, quiero aclarar que Yina Marcela Calderón Ome no es amiga de ninguno de los susodichos”.

Uno de los mencionados fue Yeferson Cossio, de quien djeron que era consumidor de sustancias psicoactivas: “Dicen que ayuda mucho a la gente pobre... que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él: que dizque consume muchas drogas en las fiestas. Usted no se me vaya a juntar con él ¿bueno?”.

Pues bien, al paisa al parecer lo etiquetaron en diferentes páginas de chismes que replicaron el contenido de la mamá de la empresaria y no dudó en responder a las acusaciones de Merly Ome, pues si bien aceptó que en el pasado si consumió drogas no solamente en entornos de fiesta y vida social, nunca lo estuvo a tal manera de juntarse con la empresaria de fajas.

“Desafortunadamente, tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio”, fueron las primeras palabras que compartió en respuesta al video que replicó el portal de Instagram @icono.tv.

Le puede interesar: Jessica Cediel le regaló a su papá una nueva casa: ¡Tremenda sorpresa!

Posteriormente, se refirió a lo expresado por Merly Ome, cuando le indicó a Yina Calderón que no se juntara con el paisa, quien tomó la decisión de radicarse en Japón, pues a él nunca se le ha pasado por su cabeza tener algún tipo de amistad con la empresaria.

“Nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija. Así que puede estar tranquila”, concluyó Cossio como respuesta a Merly Ome y su hija, Yina Calderón.

La respuesta del creador de contenido supera los 2.842 likes y más de 249 comentarios de los internautas, quienes defendieron su respuesta.

Respuesta de Yeferson Cossio a las acusaciones de Merly Ome, madre de Yina Calderón, sobre el exceso de uso de drogas del paisa. Tomada de Instagram @icono.tv

Pero Cossio no fue el único que le respondió a Merly Ome, pues la creadora de contenido conocida como La Jesuu también se vio involucrada en las menciones por parte de la madre de la empresaria y aseguró que ese tipo de actos ya no son por generar controversia, sino que quizás se convirtieron en una falta de respeto.

Agregó que los hijos son el reflejo de lo que ven en sus padres y, quizás, Yina Calderón se comporta al igual que lo hace su madre:

La influenciadora mencionó que esto ya pasó a convertirse en una falta de respeto y da tristeza

“Realmente me causa mucha curiosidad el tema de la mamá, si me gustaría compartirle algo a todas las madres para que en algún momento sean como sean los hijos, somos el reflejo de ustedes … Hay que tener cuidado con eso, esto ya no es el chisme, la pelea, siento que esto va a un segundo plano, da tristeza”, puntualizó la vallecaucana.

SEGUIR LEYENDO: