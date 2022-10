Miguel Polo Polo criticó las millonarias compras del gobierno Petro: “A vivir sabroso pero ellos”

El representante a la Cámara criticó la compra por parte del gobierno Petro de un televisor de 27 millones de pesos, entre otras cosas. Fotos: Miguel Polo Polo (Twitter) / Colprensa

Una enorme polémica surgió luego de que se conocieran las compras realizadas en el gobierno de Gustavo Petro a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) de unos electrodomésticos y unos enseres de hogar, los cuales tenían un valor considerablemente alto. El rechazo de los ciudadanos no se hizo esperar y la oposición criticó contundentemente estas compras y recordó el lema de campaña del actual jefe de Estado, “Vivir sabroso”.

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, fue una de las figuras políticas de la oposición que no dejó pasar esta oportunidad para enviar un contundente mensaje al gobierno de Gustavo Petro. El congresista también recordó lo sucedido en Guapi, Cauca, donde un incendió acabó con la vida de dos personas y dejó al menos 100 familias damnificadas de acuerdo con la información entregada por el Departamento de Gestión de Riesgo.

“Se gastaron casi cien millones de pesos en vajillas, electrodomésticos entre otras cosas, según ellos útiles. Ese dinero hubiese servido para atender la tragedia que de Guapi en Cauca o de la Mojana en Sucre. Se les cae el discurso, a vivir sabroso pero ellos, descarados!”, fue el contundente mensaje de Miguel Polo Polo en sus redes sociales.

Polo Polo también manifestó en sus redes sociales en horas de la mañana del pasado lunes 3 de octubre que, “Buenos días y excelente semana a todos, pero no a esos que se gastan 4millones en plumas de ganso, a esos no. Hipócritas! Luego andan hablando de austeridad, por eso no creo en sus lágrimas de victimización. Solito se les está cayendo el discurso”.

¿Cuál fue la compra desde el gobierno Petro?

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez fueron duramente criticados por los ciudadanos, políticos y figuras públicas, quienes les exigieron que respeten las banderas de campaña por la que fueron elegidos con más de 11 millones de votos en las últimas elecciones presidenciales, un gobierno de “austeridad”.

Toda la polémica surgió luego de que se filtrara en las redes sociales los documentos y facturas de pago de los electrodomésticos y enseres de hogar, en el que destacan unos plumones de pluma de ganso y un televisor de más de 27 millones de pesos.

- 1 televisor de 85 pulgadas - 27.499.000 pesos

- 1 televisor de 70 pulgadas - 10-867.000 pesos

- 2 plumones de plumas de ganso por $8.159.800 pesos

- 3 juegos de tela para camas por $4.699.500 pesos

- 2 vitrocerámicas por $34.815.000 pesos

- 1 licuadora digital de diez velocidades por $1.846.000 pesos

Director del DAPRE aclara las compras y la Presidencia se defiede

El director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano, se refirió a las polémicas compras que fueron realizadas a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente y la fecha de orden de la compra fue por 93.084.400 pesos colombianos y fue realizada con fecha del pasado 26 de septiembre.

“Amoblar las casas privadas es un deber del DAPRE luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente”, afirmó Lizcano.

Por otra parte, la Presidencia de Colombia emitió un comunicado en el que señalan que las compras realizadas en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente y aseguró que, “luego de una solicitud de la Jefe de Casas evidenciando necesidades urgentes para el correcto funcionamiento de estas (se recibieron sin sábanas, sin cortinas o sin colchones), la dirección administrativa del Dapre tomó la decisión de adquirir estos productos a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente”.

