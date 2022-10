Carlos Vargas expresó la frustración que le ha generado el aprender inglés

Carlos Vargas, presentador colombiano. Foto: Instagram @carlitosvargasm

Carlos Vargas es uno de los presentadores de chismes más queridos por los colombianos y a través de sus redes sociales, suele interactuar por medio de diferentes dinámicas contando lo que ocurre en su vida cotidiana, alejado de la farándula nacional. El comunicador recientemente contó lo que ocurrió en la mañana de este domingo 2 de octubre a pocas horas de haber despertado.

Según relató el presentador de La Red en una publicación que reposa en su cuenta de Instagram, hace algunos días tomó la decisión de retomar las clases de inglés y se interesó en unos cursos virtuales que vio en un reconocido medio de comunicación, sin embargo, al momento de tratar de inscribirse al ingresar a la página web encontró un impedimento.

Vergas se despertó a las 8 de la mañana como tradicionalmente lo hace y en ese momento, como la mayoría de personas hacen en la actualidad, decidió revisar sus redes sociales, y agregó: “Entré a Twitter y me emociono porque encuentro un artículo de El Tiempo que dice: ‘Cursos gratis en prestigiosas universidades’. Yo ya había escuchados de ellas porque mi hermana hizo uno hace mucho tiempo”.

Su relato continuó cuando explicó que los cursos eran ofrecidos por reconocidas universidades de los Estados Unidos, como lo son Oxford, Berkley y Harvard. El comunicador se interesó en dos programas, uno que tiene que ver con el camino a la felicidad y otro que trata los temas de la retórica, artes persuasivos y cómo hablar en público.

Sin embargo, ‘Carlitos’ como le dicen sus más allegados, no se percató de un pequeño inconveniente que tenía el curso y no era precisamente la tecnología, ya que para poder acceder a los cursos debía descargar una app en su celular con la cual investigó más a profundidad el contenido de los cursos. El problema era con el idioma, algo que le puede ocurrir a millones de colombianos, pues los cursos eran completamente en inglés.

“Cuando me doy cuenta decía: ‘Cursos solamente en inglés’. Yo no sé inglés… yo he timado y triunfado. Pero en el periodismo se hacen las entrevistas en inglés con traductor y lo arreglan a uno y todo, pero juep… cuánto diera yo por saber inglés y poder hacer estos cursos. Siguiente parada: aprender inglés a los 43 años”, concluyó.

A continuación, el relato de Carlos Vargas en su cuenta de Instagram sobre el obstáculo que encontró en su deseo de estudiar:

Pero las cosas no terminaron allí, porque la también presentadora y actriz Yaneth Waldman comentó la publicación del presentador de La Red insinuando que lo que debía hacer era estudiar inglés y este no se quedó callado, por lo que le respondió con el humor que lo caracteriza que ya había intentado varias veces comenzar cursos de inglés en Colombia, empero no se le facilitan por lo que termina desistiendo.

“A ver, mamita, usted conociendo este cuerpito mamita unos años atrás, sabe que este cuerpito es inquieto. Obvio que yo ya he comenzado cursos de inglés aquí en Colombia, pero duro ahí lo que dura un peo en un costal, mami. Entendeme, lo mío es irme a vivir esa experiencia, yo no puedo estudiando. Me toca estar actuando interactuando… mami, compréndeme”, concluyó Carlitos Vargas.

El presentador respondió con el humor que lo caracteriza a su colega, quien le recomendó estudiar primero el idioma antes de entrar a estudiar otra cosa

