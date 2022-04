El presentador Carlos Vargas reveló la razón por la que ya no está en La Red: “Estoy muy feliz, es un proyecto bacano”

‘El gran pastelero: Bake Off Colombia’, imagen tomada del Instagram de Carlos Vargas.

El famoso presentador de entretenimiento y farándula Carlos Vargas, reconocido por ser una de las figuras del programa emitido los fines de semana en Caracol Televisión llamado ‘La Red’, tendrá un nuevo proyecto que lo llevará a las plataformas digitales, razón por la cual se ausentará del programa de chismes.

En las recientes emisiones de ‘La Red’ se ha visto a la modelo y actriz Shirly Gómez en lugar de Carlos Vargas, esto ha generado muchas suspicacias en los televidentes del programa, quienes pensaban que incluso el presentador había renunciado irrevocablemente.

Pues gracias a diferentes publicaciones de Instagram, se supo la razón de la ausencia de Carlos Vargas del set de Caracol Televisión. Todo se debe a que el presentador junto a otros famosos protagonizara el programa formato ‘reality’ ‘El gran pastelero: Bake Off Colombia’.

“Hola chicas y chicos, este es el proyecto que me tenía callado, se llama “EL GRAN PASTELERO BAKE OFF CELEBRITY COLOMBIA”. Estoy muy feliz, es un proyecto bacano, eso si les advierto, no sé hacer nada en la cocina, solo lavar loza, jajajajaja y aquí pondré a prueba mis emociones, mis compañeros de set son maravillosos, la presentadora la indicada y hermosa, los jurados de lujo, es un privilegio aprender de los mejores y precisamente están buscando entre nosotros al mejor pastelero amateur del país”, trino el presentador de ‘La Red’, a quien le comentaron y desearon buenos deseos sus compañeros de set.

Imagen tomada del Instagram de Carlos Vargas

Sobre la situación de Carlos en ‘La Red’, se estableció que el presentador solicitó unas vacaciones para poder participar en el ‘reality’ que está siendo grabado en Santa Fe de Antioquia y será emitido por la plataforma digital HBO Max.

El programa que buscará al mejor cocinero amateur de la farándula nacional tendrá cómo jurados a el hermano de Jorge Rauch Mark Rauch, Paco Roncero el chef español que acompañó la primera temporada de MasterChef y la reconocida pastelera Juliana Álvarez .

El gran pastelero: Bake Off Colombia, será presentado por Danna García y contará con la participación de: Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Carlos Vargas, Mario Ruíz, Johana Fadul, Kimberly Reyes, Andrés Cabas, Belky Arizala, Natalia Giraldo, Yaneth Waldman, Martina ‘La peligrosa’, Juan Manuel Restrepo y Marcos Andrés Carreño ‘Kiño’.

Sobre el impacto que desea tener el programa de pastelería que va a ser trasmitido por HBO Max, mencionó el Director de de contenidos de entretenimiento general de la Warner Bros Tomás Yankelevich, en un comunicado de prensa.

“Queremos entregarles a los colombianos el mejor contenido, por eso, estamos enfocados en buscar y crear historias que logren cautivar a toda la familia. Sabemos que ‘Bake Off Colombia’ conquistará a la audiencia con un formato entretenido, didáctico y dinámico que reúne el talento de 12 grandes personalidades, queridas por muchos en el país”.

Otro de los famosos que habló sobre la experiencia pastelera en el nuevo ‘reality’ que llegará al país fue el emblemático Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama, quien señaló en su cuenta oficial de Instagram: “Mi gente bacana quiero contarles que descubrí que no solo juego fútbol sino que también se hacer pasteles. soy uno de los concursantes de EL GRAN PASTELERO - BAKE OFF CELEBRITY COLOMBIA, la competencia que busca al mejor pastelero amateur del país. Ya iniciamos grabaciones y estamos disfrutando esta experiencia al máximo”.

Al igual que Vargas y el Pibe, otros participantes expresaron mediante mensajes en redes la emoción de poder participar en el Gran Pastelero, uno de los programas culinarios que promete luchar mano a mano contra MasterChef Celebrity.

