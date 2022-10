Angélica Lozano sale en defensa de Petro y arremete contra Pastrana: “Para ir a las rumbas de Jeffrey Epstein en la isla ¿A quién le avisaba?”

Angélica Lozano le tiró con toda a Pastrana: le recordó a Jeffrey Epstein". Fotos: Colprensa y Cortesía.

El escándalo de la cárcel la Picota, en donde una fiesta a gran escala que terminó en una riña en el pabellón ERE Sur fue descubierta, sigue dando de qué hablar. Esta vez, el expresidente Andrés Pastrana, fuerte crítico y contradictor de Gustavo Petro, no desaprovechó la ocasión para hacerle una crítica y pedir la renuncia de su ministro de Justicia, Néstor Osuna. Lo que no se esperaba era la respuesta de la senadora por la Alianza Verde Angélica Lozano, que no solo salió en defensa del jefe de Estado y su Gobierno, sino que revolvió el pasado con un duro comentario.

“Tres días de rumba en La Picota con el visto bueno de Petro son motivo suficiente para la renuncia inmediata del ministro de Justicia.”, fue lo que publicó Pastrana.

Pastrana se fue de frente contra Gustavo Petro por el escándalo de La Picota.

Pero, unas horas después, la senadora Lozano le respondió de la siguiente manera:

“¿Visto bueno de Petro? Ud fue presidente, ¿Los guardias del Inpec en turno lo llamaban para avisarle que iban a llevarle la comida a los presos? Para ir a las rumbas de Jeffrey Epstein en la isla ¿Ud a quien le avisaba?”, escribió en su red social.

La senadora le respondió a Pastrana para respaldar al gobierno de Petro.

De esta manera, Lozano recordó un episodio que enloda a Andrés Pastrana: que aparece en registros de viajes en el jet privado del fallecido proxeneta y depredador sexual Jeffrey Epstein.

¿Cuál es la presunta relación de Jeffrey Epstein con Andrés Pastrana?

Luego de que el 6 de julio de 2019 el empresario Jeffrey Epstein fuera capturado y condenado por el delito de tráfico de menores y un mes después, el 10 de agosto, apareciera muerto en su celda, alrededor del mundo se habló de algunos famosos que, aparentemente, estaban relacionados con el pedófilo, ya que habían viajado en su avión privado -utilizado para llevar a menores de edad hasta su isla en las Bahamas conocida como la ‘isla del pedófilo’- y, de la misma manera, para transportar a quienes se relacionaban en esa red de tráfico; el nombre del expresidente colombiano fue mencionado.

El 14 de agosto de 2019, Pastrana publicó un comunicado oficial en el que explicó la relación que tenía con el empresario y en qué ocasiones había viajado en su avión. “Ha aparecido el registro de un viaje mío en su avión a Nassau, Bahamas, para transbordo al destino final de La Habana, Cuba, invitados por el presidente Fidel Castro. El señor Jeffrey Epstein salió de Cuba uno o dos días después; yo permanecí en la isla”, se lee en dicho comunicado.

Agregó que “al señor Jeffrey Epstein lo conocí en Irlanda cuando fui homenajeado en la Cumbre de los Logros en Dublín, ceremonia muy publicitada a la que asistieron personalidades como Mijaíl Gorbachov, Bill Clinton, Bono y Jeremy Irons. Nunca conocí la hoy infame isla del señor Jeffrey Epstein”, puntualizó Pastrana.

Aunque en su comunicado Pastrana reconoció un viaje en el jet privado de Epstein, apodado ‘Lolita Express’ por la prensa internacional, aclaró que este viaje no está relacionado con la red de tráfico de menores que tenía el empresario y dentro de la cual abusó de docenas de menores de edad a las que llevaba a su isla privada en el Mar Caribe y a su mansión en Palm Beach, Florida; lugares a los que también acudieron, según reveló Univisión en 2019 y Anonymus en 2020, “hombres poderosos” de todo el mundo para acceder a estas niñas.

Sin embargo, la razón por la que todavía no es clara la relación entre el expresidente con el fallecido proxeneta y existen personas, como Ernesto Samper, que aún exigen explicaciones, es que en los registros del ‘Lolita Express’ sí aparecen viajes de Andrés Pastrana en el avión, pero ninguno habla de un vuelo desde Nassau, Bahamas, hasta La Habana, Cuba, como el que reconoció Pastrana.

Cabe recordar que no es la primera vez que Angélica Lozano utiliza la presunta relación del expresidente con Epstein para atacarlo. Cuando Pastrana anunció que no asistiría a la posesión de Petro, luego de que ganara la presidencia, la senadora se despachó en contra de él así:

“Lástima expresidente que no tuvo el mismo estándar ético insalvable para las farras de Jeffrey Epstein”, le dijo la congresista a Pastrana en su cuenta de Twitter.

