“La primera dama no ha cobrado ninguno de los recursos”: el director del Dapre aclara el tema de los viajes de Verónica Alcocer

Verónica Alcacer, ha viajado a Europa y Asia en las últimas semanas.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, se pronunció en las últimas horas sobre la reunión que sostuvo el presidente en Hato Grande con su gabinete de ministros, a su vez, aclaró diferentes polémicas que han surgido en los últimos días, incluyendo los cuestionados viajes de la primera dama Verónica Alcocer, quien ha sido señalada por algunos sectores del país.

Lizcano habló en W Radio sobre diferentes conclusiones que dejó el conclave de organización gubernamental, sin embargo, al ser cuestionado sobre los viajes de la esposa del presidente Gustavo Petro, aclaró que era una coyuntura normal y que está amparada legalmente.

De igual forma, el director de Dapre aclaró que desde hace muchos años es una actividad que hacen las primeras damas, pues cuando el presidente debe cumplir otras obligaciones, en este caso, Alcocer puede representarlo. Lizcano añadió que en un gobierno de cambio en donde la mujer destaca, estas acciones son vitales.

Frente al tema, sostuvo:

“Lo primero es que es normal y legal que en algunos actos, el presidente pueda delegar a su esposa; la primera dama para representar al país, eso ya lo conoció el país que incluso, desde Virgilio Barco, las primeras damas hacen ese tema y más especialmente, en un gobierno donde la mujer juega un papel muy importante”.

Asimismo, luego de haber sostenido conversaciones con el canciller Álvaro Leyva, Mauricio Lizcano tuvo conocimiento sobre el manejo económico de estos viajes; asegurando ante el medio citando anteriormente, que hasta el momento la primera dama no ha realizado ningún cobro y que, incluso, se presume que no lo hará.

“Hablando con el Canciller, todos los decretos tienen que tener orden jurídico, una disposición económica, pero en el caso de la primera dama, ella no ha cobrado ninguno de los recursos que necesito están establecidos, hoy no le ha costado ni un solo peso al Estado. Los desplazamientos de la primera dama, los viáticos, no han sido cobrados, me lo informó el canciller”, expresó el funcionario.

A su vez, recalcó que en la reunión trataron de entrar en sintonía sobre diferentes temas, pues en las últimas semanas, algunos ministros trucaron la comunicación, y fueron señalados, teniendo en cuenta que la versión de ciertos temas cambiaba constantemente.

“El objetivo era más técnico, pero también tuvimos una sesión interesante sobre el tema de las comunicaciones, articulamos mensajes y trabajamos fuertemente, digamos que el propósito es en estar todos sintonizados, si podríamos decir en un resumen, esto es una orquesta en donde tenemos una partitura que es el plan de gobierno y la idea es estar siempre sintonizados, el director de la orquesta es el presidente y los ministros son los músicos”.

Finalmente, ante las manifestaciones que protagonizó un importante sector de la población nacional, Lizcano explicó que desde el gobierno han invitado a la movilización social, pero el término aquí es distinto, teniendo en cuenta que lo que se busca es unir al país en los llamados Diálogos Vinculantes que se realizarán en las regiones, para construir la hoja de ruta, es decir; el Plan de Desarrollo Nacional.

“Cuando nosotros hablamos de movilización social, no estamos hablando precisamente de una marcha en particular, lo que buscamos es una posibilidad de que las políticas públicas sean construidas por el pueblo, cuando hablamos de movilización social, se refiere fundamentalmente a los Diálogos Vinculantes para la construcción del Plan de Desarrollo, es la posibilidad de que un gobierno esté vinculado permanentemente con las organizaciones sociales, que esté escuchando la ciudadanía”, señaló.

