Fuerte sanción: la barra popular del Junior no podrá ingresar al estadio tras desmanes en final de Copa Betplay

Sancionan la tribuna sur del Metropolitano de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA

La ida de la final de Copa BetPlay entre Junior y Millonarios dejó mil emociones para los amantes del fútbol colombiano, sin embargo, este encuentro termino siendo manchado por el reprochable comportamiento de algunos hinchas del cuadro barranquillero, aunque para algunos pasó desapercibido, desde la alcaldía distrital de Barranquilla se tomó una importante decisión que seguramente cambiará el panorama en el estadio Metropolitano.

Teniendo en cuenta esta situación, la alcaldía de Barranquilla se pronunció mediante un comunicado que rechazaba lo sucedido dentro del ‘Metro’, calificando la acción de los hinchas como “vandálica y desadaptada”. La decisión final señala que, a partir de la fecha, la barra ‘Frente Roji Blanco Sur´, no podrá ingresar al Roberto Meléndez hasta nueva orden, dejando al ‘Tiburón’ sin hinchada popular cuando oficie como local.

También puede leer: Sistema de bicicletas compartidas en Bogotá: cuáles son los horarios y precios para utilizarlas

El comunicado destaca:

“Por consiguiente, la Comisión local determinó la siguiente medida: Presentado el respectivo informe de los hechos acaecidos en el partido de Junior Vs Millonarios, realizado el pasado miércoles 28 de septiembre por la Copa BetPlay, en la reunión de la comisión local de Fútbol efectuada el jueves 29 de septiembre, se determinó que la barra “FRENTE ROJI BLANCO SUR”, no podrá acceder al estadio Metropolitano como barra organizada a los próximos partidos que juegue el Club Junior en condición de local por un periodo indefinido”.

Si bien, esto afecta directamente a esta barra, el efecto se extiende a la tribuna sur en general respecto al cierre de la misma. De igual forma, banderas, estandartes y trapos quedarán prohibidos en la totalidad del Metropolitano, pues ningún tipo de elemento ‘Juniorista’ podrá ser ingresado.

“Aunado a lo anterior, me permito informar que la tribuna sur no será habilitada, por lo tanto, no se permitirá conformación de pequeños grupos en graderías diferentes del estadio, ni el acceso de los elementos de animación, ni nada alusivo al equipo”, destaca la misiva.

Asimismo, el esquema de seguridad para ingresar al estadio se extremará y contará con un amplio control tecnológico. “Por consiguiente, se va a incrementar las medidas de seguridad a través de medios tecnológicos avanzados y controles pertinentes en los filtros de ingresos, con el fin de garantizar el buen desarrollo del evento deportivo”, resalta el comunicado.

También puede leer: Según la alcaldía de Cali, la ciudad presenta la tasa más baja de desempleo entre las ciudades principales

La riña se habría presentado sobre las 8:55 p. m. del miércoles 28 de septiembre, dejando tres personas heridas por arma corto punzante. Las víctimas fueron atacadas en los pasillos de la tribuna sur, y a pesar que, las autoridades insistieron en atenderlos en enfermería, estos se negaron y optaron por hacerlo por su cuenta. Otras personas presentaron lesiones por golpes, tras el cruce con otros aficionados.

El partido entre Junior FC y Millonarios valido por la final de ida de la Copa Colombia 2022 terminó con victoria del equipo ‘tiburón’ 1-0. El autor del tanto fue el defensor central Cesar Haydar al minuto 60. El duelo de vuelta, en donde se coronará un nuevo campeón del certamen que une a los equipos de la primera y la segunda división y da un cupo a la Copa Libertadores del 2023, será el 2 de noviembre a las 8:00 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá.

SEGUIR LEYENDO: