En Colombia se presentarán acciones sociales durante el Día Internacional de la No Violencia

People gather at Bogota's Bolivar main square on September 26, 2016, to celebrate the historic peace agreement between the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Colombia will turn the page on a half-century conflict that has stained its modern history with blood when the FARC rebels and the government sign a peace deal on Monday. President Juan Manuel Santos and the leader of the FARC, Rodrigo Londono -- better known by his nom de guerre, Timoleon "Timochenko" Jimenez -- are set to sign the accord at 2200 GMT in a ceremony in the colorful colonial city of Cartagena on the Caribbean coast. / AFP PHOTO / GUILLERMO LEGARIA

El próximo domingo 2 de octubre, en el marco del Día Internacional de la No Violencia, en varios lugares de Colombia se realizarán acciones de reflexión popular y colectiva, alrededor del valor de la vida y la urgencia de “parar esta carrera de muertes y masacres”.

Estas acciones sociales son impulsadas por el movimiento Defendamos La Paz, Redepaz, el movimiento ecuménico e interconfesional en Colombia, Fecode, defensores de Derechos Humanos y Paz, organizaciones sociales y artísticas, bajo el hashtag #NoMatarás.

“Acompáñenos a decirles a Colombia y al mundo que la muerte violenta tiene que parar. Con expresiones artísticas y culturales alrededor del valor de la vida, estaremos reunidos en las siguientes actividades y puntos de encuentro”, se lee en el comunicado de las organizaciones sociales.

Precisamente, este domingo se cumplen seis años del plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016 y que fue el primer mecanismo de refrendación para aprobar los Acuerdos de Paz entre el Estado de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc).

Le puede interesar: Pueblo awá rechaza la muerte de tres de sus integrantes y hace un llamado urgente al presidente Petro

Los resultados de octubre de 2016 fueron sorpresivos. Con el 50,2 % de los votos el No ganó el plebiscito. Desde ese momento, en Colombia, se han presentado más de 2.000 crímenes, 354 masacres y 1.355 líderes sociales han sido asesinados en el país, eso según cifras de Indepaz.

Para Henry Ramírez columnista de medios locales, “#No Matarás es un principio fundamental de la construcción del contrato social que permite una vida armónica, así como también es un elemento esencial de diferentes espiritualidades. El respeto a la vida es condición por la cual crecemos como seres humanos porque logramos salir del círculo de la venganza y caminamos hacia la equidad y la justicia social”.

Actividades de #NoMatarás

Barranquilla: Minga Artística Cultural y Comunitaria - Movilización por la Vida y por la Paz; salida a partir de las 2:00 p.m. de la Plaza de la Paz hasta la Plaza de la Memoria Alfredo Correa de Andreis. Habrá programación artística y cultural.

Bogotá: Columbarios del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Carrera 19b # 24-86, a partir de las 10:00 am presentación del Coro de niñas y niños por la paz de la Orquesta Filarmónica de Bogotá: actividades culturales y lectura de proclama. Toque de campanas en iglesias de Bogotá 11:00 a.m. Plazoleta del Centro Cultural Gabriel García Márquez - Jornada de meditación a partir de las 9 a.m.

Cali: Acto en el Puente de la Luna, desde las 10 am. Olla comunitaria y actos culturales. Siembra de árboles por la defensa de la vida desde las 10:00 am en el Centro de Paz Urbana, calle 5 N.27-19 - Actividad del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali. Puerto Resistencia, a partir de las 2 pm. Convocan organizaciones políticas y sociales.

Medellín: En el Jardín Botánico a las 10:00 am, actividad “Natalicio Mahatma Gandhi” - yoga, meditación y caminata silenciosa. Asis calle 2 sur #17-34, barrio El Poblado, a las 10:00 am, Bazar “Tejiendo comunidad con equidad”. Barrio Villatina Comuna 8, de 9:00 am a 5:00 pm, actividad “El sendero de la fama, medio ambiente y respeto”.

SEGUIR LEYENDO: