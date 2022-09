Miguel Uribe negó que el Centro Democrático vaya a apoyar la reforma tributaria de Gustavo Petro

El senador del Centro Democrático aseguró que presentarán una nueva ponencia en contra de la reforma tributaria. Foto: Captura de pantalla / Twitter Miguel Uribe

El lunes 26 de septiembre se presentó la primera marcha en contra del gobierno de Gustavo Petro la cual estuvo comandada por los miembros de la oposición, al siguiente día el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, se reunieron con el jefe de Estado con el fin de poder transmitir algunas de las grandes inquietudes con respecto a las medidas y proyectos presentados desde su gobierno, incluida la reforma tributaria.

Tras la reunión que se llevó a cabo en el Palacio de Nariño, el congresista destacó en sus redes sociales que desde el Centro Democrático presentarían una nueva ponencia en el Congreso de la República en contra de la reforma tributaria que fue presentada el pasado 8 de agosto por el Ministerio de Hacienda y el jefe de cartera, José Antonio Ocampo. El senador Uribe Turbay fue contundente al señalar que esta forma de recaudo, “aumentará la pobreza”.

“Anunciamos nuevamente que presentaremos ponencia negativa a tributaria de Petro. Gobierno lleva ponencia por mal camino: seguirá desincentivando la inversión, poniendo en riesgo empleos, golpeando la clase media y hogares de bajos ingresos. La tributaria aumentará la pobreza”, afirmó el congresista.

Y agregó, “los actos de buena fe no se pueden responder con abusos de confianza. Es falso que nos comprometimos a aprobar la reforma tributaria en la reunión con Gustavo Petro, por el contrario he sido siempre un enemigo de esta reforma porque desestimula la inversión, pone en riesgo dos millones de empleos, golpea a la clase media, los hogares de bajos ingresos, trae un fatal impuesto a la vejez y subirá el costo de vida aumentando el precio de los alimentos y de la vivienda”.

El senador Miguel Uribe ratificó que la próxima semana presentarán una ponencia negativa de archivo en contra de la reforma tributaria y señaló que, “esta reforma tributaria no es necesaria, el gobierno encontró mayor recaudo desde el sector petrolero y minero por cuenta del crecimiento económico que no tenía previstas, es decir plata hay, lo que no podemos permitir es que esta reforma acabe con la economía en el país”.

Uribe Turbay aseguró que en la reunión que sostuvieron con el jefe de Estado, “le hemos dicho a Gustavo Petro que la mejor reforma tributaria es estimular el crecimiento económico para aumentar el recaudo, combatir la evasión con metas concretar y promover la austeridad y la lucha contra la corrupción”.

Lo mencionado por el senador Miguel Uribe del Centro Democrático va en contra de lo dicho por el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien antes de la reunión aseguró que, “recibimos el apoyo al grueso de la reforma tributaria y sobre las observaciones que se han hecho con respecto a algunos aspectos de la misma, pues nos comprometimos a revisarlos con el presidente y junto con el ministro de Hacienda”. Además destacó que, “vamos a tener una reforma casi votada por unanimidad”, dando por hecho esta sería apoyada por varios sectores políticos.

