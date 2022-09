Jaime Bayly dice que Gustavo Petro se convirtió en “un capitalista floreciente que quiere traer el progreso económico”

Para Bayly, Petro es un "capitalista floreciente". Foto: archivo.

El reconocido periodista y presentador peruano Jaime Bayly, de abierta tendencia derechista, celebró en su programa El Observador, que es transmitido en Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Perú y Venezuela, así como en Madrid, España, y varias ciudades de Estados Unidos, la supuesta “conversión” del presidente Gustavo Petro en un “demócrata” y que “asocie el progreso económico al intercambio comercial”.

Esto, debido a que en la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, Petro dijo que le gustaría que existiera una carretera que desde Cúcuta conectara a Sudamérica con la Guyana, por ser el territorio de más crecimiento económico en la región, para posibilitar así el intercambio de mercancías y favorecer el comercio.

“Es interesante que Petro, un hombre que viene de la izquierda violenta, ahora en su madurez política convertido en un demócrata, asocie el progreso económico al intercambio comercial porque eso es exactamente el capitalismo”, expresó el presentador peruano, con nacionalidad estadounidense.

Luego, indicó que esa afirmación del presidente lo hace un capitalista, porque el comercio es el origen del capitalismo.

“Cuando Petro dice: hay que tirar una carretera hasta Guyana, hasta Georgetown, porque hay petróleo, hay riqueza ahí, y hay que comerciar con los polos de riqueza, hay que intercambiar. El comercio es el origen del capitalismo, y el capitalismo es el origen de la bonanza, la prosperidad”.

Agregó que la intuición le dice al presidente que el progreso es un “desprendimiento del intercambio”, y que eso lo hace un “capitalista floreciente”

“Petro es, quizás sin advertirlo, un capitalista floreciente, que quiere traer el progreso económico y que intuye, y la intuición no le falla, que el progreso es solo un desprendimiento del intercambio, del comercio entre individuos, entre empresas, entre pueblos, entre naciones”, afirmó el presentador.

Y luego procedió a afirmar que: “Petro tiene buen olfato cuando dice que hay que traer progreso económico con el intercambio comercial”.

No es la primera vez que Bayly se refiere a Gustavo Petro, son constantes sus opiniones acerca del presidente de Colombia, incluso desde la campaña presidencial. La última vez se refirió al discurso que entregó el mandatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Bayly, criticó que Petro no haya mencionado a China, Rusia y la India, al ser los tres países más contaminantes del mundo, debido a que el presidente acusó a las potencias de destruir al amazonas, aunque sin dar nombres propios.

“China, India y Rusia no ayudan y Petro no señala a los países más contaminantes”, expresó Bayly.

Luego le dijo que no hay que culpar al capitalismo, sino culpar directamente a los tres países mencionados. “Lo ideal es tener empresas con desarrollo sostenible, y a eso va el mundo. Pero no vamos a la velocidad que deberíamos, señor Petro, no tanto por culpa de los países más capitalistas, sino por culpa de China, Rusia e India, que están dispuestos a progresar sin importarles el cambio climático”.

No obstante, también elogió al discurso, al calificarlo de “ambicioso intelectualmente”, y le pidió al presidente cumplir con lo que dijo. “Está bien que retóricamente el señor Petro gobierne al mundo, para eso es esa tribuna. Pero en términos prácticos, él no puede gobernar el mundo, él debe gobernar Colombia. Entonces, que comience dando el ejemplo, volviendo a su país líder en producción de autos eléctricos”, dijo.

Y luego fue más allá y le pidió la legalización de la producción de sustancias psicoactivas:

“Legalice la producción, la distribución y el consumo de las drogas blandas, duras y recreativas”.

“Que Colombia dé el primer paso de liderazgo moral diciéndole al mundo que este un problema de libertad personal y no un problema policial y militar, porque esa guerra, como bien dijo Petro, la hemos perdido”, expresó.

