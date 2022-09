Lina Tejeiro abandonó Colombia y habló de la mala relación con la mamá de Andy Rivera

Lina Tejeiro habló de la relación con la mamá de Andy Rivera y le dio la razón. Foto: Instagram @linatejeiro

Lina Tejeiro se ha convertido en una de las figuras del entretenimiento con mayor aprobación por parte de sus seguidores, pues su talento, carisma y desparpajo a la hora de compartir contenido en redes sociales, la hacen se acreedora de calificativos positivos. Adicionalmente, su relación con Juan Duque también la ha hecho ganarse el cariño de las fanáticas del paisa.

La llanera sorprendió recientemente al compartir contenido a través de sus InstaStories en el que reveló que tomó rumbo hacia tierras londinenses como parte de un trabajo, del que se desconoce si es actoral o alguna campaña para alguna marca reconocida.

“Mi gente, ¿qué hacen, cómo van? Yo ando por aquí, volando para Londres. A trabajar”, manifestó Tejeiro a través de su cuenta de Instagram. Ya en Inglaterra, la actriz compartió dos imágenes que reposan en sus historias, la primera enfocando al Big Ben y al lado la sede el Parlamento del Reino Unido. La otra postal dejó ver el paisaje de la capital británica, como el río Támesis.

A continuación, las imágenes compartidas por Lina Tejeiro en sus historias de Instagram, camino a Londres, Inglaterra:

Así lo confirmó la llanera a través de sus redes sociales con videos de su llegada

Lina Tejeiro habló de la relación con la mamá de Andy Rivera, su expareja

Han sido repetidas las veces en las que Lina Tejeiro ha sido interrogada por los internautas en lo que respecta a su relación con Andy Rivera, de quien se alejó en 2017 y nuevamente decidieron darse una oportunidad a comienzos de 2022 sin obtener buenos resultados.

La actriz dejó claro que el artista pereirano es una persona importante en su vida y que le ha dejado grandes enseñanzas durante el tiempo en el que estuvieron juntos y mientras rompía en llanto, también confesó que intentaron reconstruir la relación amorosa hasta el pasado mes de marzo cuando definitivamente dijeron adiós a toda posibilidad de ser pareja de nuevo.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy relevante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, comentó en el video.

Recientemente, la llanera participó en una entrevista con Diva Rebeca con quien habló de la pésima relación con la mamá del artista oriundo de Pereira, pues según mencionó se estaban haciendo daño juntos al estar juntos.

“Mi relación con Andy fue tan tóxica que seguramente ella (mamá de Andy Rivera) en algún momento dijo: ‘se están haciendo tanto daño que no tienen por qué estar juntos’. Yo creo que eso fue lo que sucedió, más no que me odiara o me detestara”, dijo la llanera al periodista Omar Vásquez. Por otra parte, aseguró que pensaría lo mismo si algo ocurriera con uno de sus hijos, si lo tuviera.

Concluyó con la afirmación de que su mamá tampoco era muy afín a los sentimientos que expresaba Andy Rivera por la actriz, por la misma situación, sentían que se estaban haciendo daño y nadie quiere ver sufrir a sus hijos: “Yo creo que es como todo, mi mamá no quería a Sebastián porque me veía llorar todos los días por él”.

La llanera hizo estas revelaciones en entrevista con Diva Rebeca

