El Mindo le pide a Jessi Uribe que lo “mate a patadas”

Usuarios reaccionan a una de las últimas publicaciones de Jessi Uribe. El cantante impactó a los internautas con sus piernas. Instagram:@jessiuribe3

Jessi Uribe conquista las redes sociales mientras se toma un tiempo de descanso. El compositor de música popular y ranchera cambia de rutina por unos días luego de su última presentación en el municipio de Bucaramanga, lugar en el que compartió tarima por primera vez con su hija Luna Uribe Barrios.

Según reveló en su cuenta de Instagram, perfil oficial en el que tiene alrededor de 6 millones de seguidores, viajó a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, para despejar la mente y ocuparse de otras actividades diferentes al trabajo. Entre sus planes estaba permanecer en su apartamento y descansar.

Debido a su reconocimiento como artista y como consecuencia de que constantemente está viajando, está claro que el esposo de la vocalista antioqueña, Paola Jara, necesitara un entorno cerrado y de soledad; sin embargo, eso no significa que dejara de interactuar con sus fanáticos.

También le puede interesar: Rosalía: por primera vez una versión especial para TikTok fue nominada a los Grammy latinos

En en su última publicación se dirigió a sus admiradores, les hizo saber que son ‘’su familia‘’ y que disfruta de su rato de ocio; sin embargo, el cantautor no se esperaba que los comentarios a a su post se refirieran a un aspecto diferente a su tranquilidad. Los internautas, más allá de expresar admiración por sus pensamientos, enfocaron sus opiniones a una cualidad física de Jessi Uribe.

‘’Unos días de relax 😎 ❤️ feliz semana Familia 🙏🏻👊🏻'’, manifestó el intérprete de ‘Mi debilidad’ y ‘Dulce pecado’, entre otros éxitos musicales.

Una figura pública colombiana, al parecer, fue quien incitó a los demás usuarios en la red social mencionada, a que le enviarían mensajes relacionados con sus ‘’grandes piernas‘’. Nada más y nada menos que Armado Ortiz, mejor conocido como ‘El Mindo’ le escribió al solista, a manera de humor y gracia, que esperaba que lo ‘’matara a patadas‘’. Aunque hubiera podido sonar ofensivo, el bromista y creador de contenido, insertó junto al mensaje un emoji con una cara enamorada y le dejó saber, de forma irónica y afectuosa que es ‘’un papacito‘’.

“Mátame a patadas papacito 😍'”, expresó el influencer con usuario @el_mindo

También le puede interesar: Shakira y el reconocimiento que recibió por su éxito musical ‘Hips don’t lie’

Ante las ocurrencias de ‘El Mindo’, Jessi le respondió con varios emojis de rostros riéndose. Asimismo, lo que más se resalta de las instantáneas que difundió el famoso colombiano es que recibió otra serie de reacciones por parte de los cibernautas. La mayoría fueron positivos y algunos intentaron la paz del artista, pero no lo lograron.

Estos fueron los mensajes más destacados a la publicación del cantante de música popular:

@algledys20: ‘’Ya tenemos la carne para diciembre‘’

@lorenavergaralondon: ‘’Esas patas están ricas para un sudadito‘’

@subdelinarojas: ‘’Tremendas piernas‘’

@gladis.riveraarias: ‘’Quien pidió pollo‘’

Por otro lado, algunos haters, como el usuario @marcelasuco transmitieron frases negativas en las que rechazaban el aspecto de las piernas de Uribe: ‘’Los hombres con las piernas sin bello parece una botella no me gusta. Eso es para las mujeres‘’, dejó saber la internauta, que aunque captó la atención de algunas personas en la web, no impactó lo suficiente para lograr que el reconocido hombre de 35 años le respondiera u ofreciera alguna declaración al respecto

SEGUIR LEYENDO: