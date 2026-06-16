Colombia

En imágenes: autoridades rescataron a un perro de monte herido en una vivienda de El Poblado

La propietaria de una vivienda en Medellín alertó a la Policía Nacional tras hallar al mamífero silvestre con dificultades para moverse, lo que activó la llegada del grupo de Carabineros y Protección Ambiental al lugar

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El ejemplar quedó en la estación de paso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde veterinarios y profesionales en fauna silvestre iniciaron exámenes clínicos para definir el tratamiento y su seguimiento - crédito @PoliciaMedellin / X

La tranquilidad de una vivienda en el barrio El Poblado se vio interrumpida cuando la propietaria encontró a un animal poco habitual en el patio: un perro de monte, también conocido como zorro cangrejero.

El ejemplar se encontraba visiblemente lastimado y tenía dificultades para moverse, por lo que la residente decidió comunicarse con las autoridades. Según reportó la Policía Nacional, la denuncia permitió la intervención del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, que acudió al lugar para verificar la situación.

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El jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental, mayor Wilder Velásquez, explicó que el equipo procedió a realizar una valoración inicial del mamífero silvestre. “Fue observado con lesiones en sus extremidades posteriores. Tras recibir la información, nuestros uniformados de protección ambiental se desplazaron de manera inmediata al lugar para verificar la situación y realizar una valoración inicial del espécimen”, indicó.

Atención médica y recuperación

Una vez rescatado, el perro de monte fue trasladado a la estación de paso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), ubicada en el Jardín Botánico de Medellín.

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Un perro de monte, también conocido como zorro cangrejero, fue hallado herido en el patio de una vivienda de El Poblado - crédito @PoliciaMedellin / X
Un perro de monte, también conocido como zorro cangrejero, fue hallado herido en el patio de una vivienda de El Poblado - crédito @PoliciaMedellin / X

Allí, el animal quedó bajo la supervisión de veterinarios y profesionales en fauna silvestre, que iniciaron los exámenes clínicos veterinarios necesarios para definir el tratamiento más adecuado. Según confirmó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en la red social X, el ejemplar recibió atención médica especializada para tratar sus heridas.

El proceso de recuperación implica una observación continua y la aplicación de terapias de acuerdo con el avance de las lesiones. El personal de la estación de paso evalúa las condiciones del animal para determinar si podrá ser liberado nuevamente a su hábitat natural.

“Una vez concluya el proceso de rehabilitación y se confirme que el ejemplar se encuentra en condiciones adecuadas, se estudiará la posibilidad de devolverlo a un entorno apto para su conservación”, detalló el Amva.

Creciente presencia de fauna silvestre en la ciudad

El caso del perro de monte en El Poblado responde a una tendencia cada vez más visible en las zonas urbanas del Valle de Aburrá.

La denuncia de la propietaria permitió la intervención de la Policía Nacional y del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental - crédito @PoliciaMedellin / X
La denuncia de la propietaria permitió la intervención de la Policía Nacional y del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental - crédito @PoliciaMedellin / X

Las autoridades ambientales advirtieron sobre el aumento en el avistamiento y presencia de animales silvestres en espacios urbanos, situación que atribuyen a la expansión de la ciudad y el desplazamiento de la fauna por la pérdida de hábitat. El Amva recomendó a la ciudadanía no manipular ni alimentar a estos animales y reportar cualquier hallazgo a la línea de atención habilitada.

De acuerdo con datos oficiales proporcionados por el AMVA, desde 2024 el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Cavr) recibió más de 30.000 animales víctimas de tráfico ilegal, atropellamientos y otras emergencias ambientales. Gracias a los procesos de atención y rehabilitación, cerca de 10.000 individuos fueron liberados o reubicados en sus ecosistemas naturales.

Trabajo interinstitucional y participación ciudadana

La protección de la fauna silvestre en el área metropolitana de Medellín depende de la articulación entre las autoridades ambientales, la Policía Nacional y la comunidad. Según declaró Paula Palacio Salazar, directora del Amva, la colaboración de la ciudadanía es fundamental para la conservación de la biodiversidad local.

El perro de monte fue trasladado a la estación de paso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el Jardín Botánico de Medellín - crédito @PoliciaMedellin / X
El perro de monte fue trasladado a la estación de paso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el Jardín Botánico de Medellín - crédito @PoliciaMedellin / X

“Como autoridad ambiental, desarrollamos estrategias, planes y programas encaminados a la protección de la fauna y la flora, la conservación de los ecosistemas y la promoción de prácticas sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades y a la construcción de una región en armonía con la naturaleza”, expresó Palacio.

La Unidad de Reacción Ambiental (URA) del Amva atendió cerca de 4.000 solicitudes ciudadanas y mantiene vigilancia constante para responder ante posibles afectaciones a la fauna y flora. Además, se realizaron más de 400 operativos para combatir el tráfico ilegal de especies, una de las principales amenazas para la vida silvestre en el Valle de Aburrá.

Recomendaciones ante casos de fauna silvestre

Las autoridades insisten en la importancia de actuar con precaución ante el encuentro con animales silvestres en zonas urbanas.

El Amva y la Policía recomendaron no manipular animales silvestres y reportar los casos por WhatsApp al 304 630 0090 o a la línea 123 - crédito @PoliciaMedellin / X
El Amva y la Policía recomendaron no manipular animales silvestres y reportar los casos por WhatsApp al 304 630 0090 o a la línea 123 - crédito @PoliciaMedellin / X

El Amva y la Policía recomendaron evitar el contacto directo y reportar estos casos a la línea de WhatsApp 304 630 0090 o llevar el animal, si las condiciones lo permiten, a la Estación de Paso de Fauna Silvestre en el Jardín Botánico de Medellín.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá recordó en su comunicado: “¡Protegemos nuestra biodiversidad! En Medellín, rescatamos a un ‘perro de monte’ que ingresó lesionado al patio de una vivienda. Recibió atención médica y posterior liberación. Contamos con un grupo especializado en el tema, ante cualquier caso llama a la línea 123“.

La atención oportuna y la colaboración entre las instituciones y la comunidad permiten fortalecer la protección de la fauna silvestre y avanzar en la rehabilitación de especies afectadas por actividades humanas en la región.

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