Comandante de la Policía de Colombia se declaró en contra del Día de las brujas: “Induce a los niños al ocultismo”

El director general de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, volvió a causar polémica en redes sociales, esta vez, por una publicación que compartió en sus plataformas personales donde calificó la celebración de Halloween como una fiesta de “hechicería”.

También conocida como el ‘Día de las Brujas’ o ‘La noche de los muertos’, es una celebración internacional que se conmemora cada 31 de octubre y, tanto en Colombia como en muchos países de occidente, es común que la fecha se festeje con disfraces y dulces.

Pese a ser una celebración común, son muchos los grupos que, durante años, han mostrado su rechazo a la misma, pues aseguran es una fecha ligada con hechicería, espiritismo, entre otros. De hecho, el comandante de la Policía Nacional no es ajeno a ese repudio, tal y como lo dejó ver en uno de sus estados de WhatsApp.

“No al Halloween, la estrategia satánica para inducir a los niños al ocultismo”, se lee en las primeras líneas de la imagen que compartió el general Sanabria por la plataforma de comunicaciones, y que fue replicada a través de redes sociales.

La imagen, además va acompañada de un versículo de la Biblia, específicamente el de Corintios, en el que se señala, en pocas palabras, que una persona no puede estar con el ‘Señor’, si bebe de la copa de los ‘demonios’.

“No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios”, se lee en la imagen, cuya cita fue tomada de la primera epístola a los corintios.

Aunque la descripción que se le puede agregar a los estados de WhatsApp no aparece completa, en el pantallazo que se hizo viral en redes sociales se alcanza a leer un apartado de la misma que, al parecer, sería otro versículo de la Biblia:

“Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente...”, son las últimas líneas que se leen en la publicación del general Sanabria.

La publicación del general Sanabria causó opiniones divididas en las redes sociales porque, mientras unos manifestaron que, al ser un servidor público debería mantener en privado sus opiniones, otros señalaron que todos son libres de expresar sus creencias.

“Tremendo embuchado @DirectorPolicia. La laicidad se la pasa por donde piensa”, “Muy bien por el General Sanabria, no está prohibiendo nada, pero firme con sus creencias”, “Ahhh que horror, definitivamente no es que hayamos evolucionado mucho y eso de meter la religión en todo siempre es (emoji de vómito)”, son algunos de los trinos rechazando la postura del comandante de la Policía Nacional.

No obstante, un grupo de internautas salió en defensa del general Sanabria, argumentando que, al igual que cualquier otra persona, es libre de expresar sus opiniones y posturas. “Es personal o institucional? Porque si es personal y eso no afecta las decisiones de seguridad, el señor puede creer que la mismísimas brujas volarán ese día”, “Ayyyyy menos mal mi WhatsApp no es público. Porque mis estados si reflejan unas cosas que ni pa que. El tiene su formación. Hay que respetarla”, entre otros.

En medio de la polémica que causó la publicación del general Sanabria en sus redes personales, también se hizo viral un video en el que el comandante de la Policía Nacional no solo explicaba porque considera que ‘Halloween’ es una fecha “satánica”, sino también, de dónde y por qué surgió esa creencia en él.

A continuación, el video donde el general Sanabria calificó Halloween de una fecha “satánica”:

