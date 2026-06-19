La Selección Colombia rompió un récord estadístico ante Uzbekistán: no pasaba desde la Copa del Mundo de 1986

Las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz para la victoria de la Selección Colombia 3-1 ante Uzbekistán, y para alcanzar la hazaña de que todos los goleadores nunca habían jugado antes una Copa del Mundo, registro que no había ocurrido desde el Mundial de 1958 en Suecia - crédito TyC Sports

La Selección Colombia inició su camino en la Copa del Mundo con una victoria que quedará registrada en los libros de historia. El triunfo ante Uzbekistán no solo significó sumar tres puntos en el debut mundialista, también permitió que la Tricolor alcanzara un récord estadístico que no se repetía desde hace cuatro décadas, exactamente desde el Mundial de 1986.

Los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz fueron determinantes para que Colombia celebrara su primer partido del torneo, pero además tuvieron un valor especial: por primera vez desde aquel recordado Dinamarca 6-1 Uruguay, todos los futbolistas colombianos que marcaron en un partido de una Copa del Mundo estaban debutando como goleadores en la máxima competición del fútbol internacional.

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Además de anotar el segundo gol del partido, Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido - crédito Alfredo ESTRELLA / AFP

El antecedente más cercano ocurrió el 8 de junio de 1986, en el estadio Nezahualcóyotl de Ciudad Nezahualcóyotl. Ese día se disputó el encuentro entre Dinamarca, que derrotó 6-1 a Uruguay en una exhibición ofensiva que dejó una estadística única. Todos los jugadores que anotaron en aquel partido estaban disputando su primera Copa del Mundo.

Bajo la dirección técnica de Sepp Piontek, el equipo fue bautizado como la “Dinamita danesa” y rápidamente se convirtió en una de las selecciones más atractivas del Mundial. Aunque era su primera participación en una Copa del Mundo, mostró una personalidad que contrastaba con la experiencia de Uruguay, una selección con dos títulos mundiales y una enorme tradición futbolística.

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Mundial de México 1986, una histórica goleada danesa con todos sus goleadores debutando en Mundiales, donde la “Dinamita Roja” de Laudrup y Elkjær aplastó a una Uruguay que terminó jugando con diez hombres - crédito Federación Danesa de Fútbol

Michael Laudrup: figura de Dinamarca

La figura del partido fue Michael Laudrup. Con apenas 21 años, el mediapunta comenzó a mostrar el talento que años después lo convertiría en uno de los futbolistas más destacados de su generación. Fue precisamente Laudrup quien abrió el marcador al minuto 10, marcando el primer gol de Dinamarca en la historia de los Mundiales.

Después apareció Preben Elkjær, quien firmó un doblete. El delantero anotó al minuto 41 y nuevamente al 67, convirtiéndose en una de las grandes figuras de una tarde inolvidable para los europeos. También marcaron Jesper Olsen al minuto 51, John Eriksen al 83 y Lars Olsen al 88 para completar una goleada histórica.

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Jáminton Campaz anotó su primer gol en uN Mundial, sellando la victoria de la Selección Colombia por 3-1 frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

Enzo Francescoli: el anotador del gol uruguayo

El único gol uruguayo llegó por medio de Enzo Francescoli. El mediocampista, considerado uno de los máximos talentos del fútbol sudamericano, convirtió desde el punto penal al minuto 45. Sin embargo, su anotación también tenía un detalle especial: al igual que los jugadores daneses, estaba disputando su primer Mundial.

Ahora Colombia se suma a esa lista histórica. Los tantos de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz ante Uzbekistán permitieron que la Tricolor repitiera un registro que parecía imposible de igualar. Tres jugadores colombianos marcaron en el debut mundialista y todos lo hicieron en su primera experiencia goleadora dentro del torneo más importante del fútbol.

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El partido Dinamarca 6-1 Uruguay de 1986 terminó siendo mucho más que una goleada. La selección danesa cerró aquella fase de grupos como líder del grupo E después de vencer a Escocia (1-0), Uruguay (6-1) y Alemania Federal (2-0), mostrando una de las mejores versiones ofensivas del torneo.

Sin embargo, su historia tuvo un golpe inesperado en los octavos de final. España eliminó a Dinamarca con una victoria 5-1, en un partido donde la gran sorpresa del campeonato pasó de ser candidata a continuar avanzando a quedar fuera de manera dolorosa.

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Uruguay, por su parte, consiguió avanzar como uno de los mejores terceros del torneo. Aunque sufrió una derrota histórica, aquel equipo contaba con figuras como Francescoli y Antonio Alzamendi, jugadores que marcaron una época en el fútbol sudamericano.

Cuatro décadas después, Colombia logró escribir una página similar. La victoria ante Uzbekistán no solo representa un buen comienzo en el Mundial, sino también un registro estadístico que conecta a la Tricolor con uno de los partidos más curiosos y recordados de la historia de las Copas del Mundo.

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