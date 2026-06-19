Colombia

Niño de 10 años murió tras ataque con dron contra vivienda campesina en Tibú, Norte de Santander

Un ataque con dron en zona rural de Tibú habría impactado la vivienda de una familia campesina y dejó un niño de 10 años muerto y al menos cinco personas heridas

Guardar
Google icon
Ataque con dron en Tibú, Norte de Santander - crédito Colprensa
Ataque con dron en Tibú, Norte de Santander - crédito Colprensa

Un niño de 10 años murió tras un grave ataque con dron que habría impactado la vivienda de una familia campesina en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

El hecho dejó además varias personas heridas de la misma zona y volvió a encender las alertas por los riesgos que enfrentan las comunidades civiles en medio de las confrontaciones armadas en el Catatumbo.

PUBLICIDAD

La información publicada por Blu Radio señala que el ataque se registró en una zona rural del municipio y que, de acuerdo con reportes preliminares, al menos seis personas resultaron afectadas. Entre ellas estaba el menor de edad que perdió la vida luego del hecho violento.

Las autoridades informaron que entre los heridos se encuentran un niño de 2 años, un adolescente de 17 años, dos mujeres y un hombre adulto. Algunos de ellos reciben atención médica por lesiones de consideración, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y verificar las condiciones de seguridad en el sector afectado.

PUBLICIDAD

Dones

Ataque contra una familia campesina

El caso genera especial preocupación porque el impacto habría ocurrido sobre la vivienda de una familia campesina. La muerte del niño de 10 años convierte este episodio en una nueva tragedia para la población civil que habita en territorios afectados por confrontaciones armadas.

De acuerdo con los reportes conocidos, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias exactas del ataque. Por ahora, la información disponible indica que el hecho dejó una víctima mortal y varios heridos, pero todavía se busca precisar cómo ocurrió, desde dónde se ejecutó el ataque y quiénes estarían detrás de la acción.

El ataque también expone la vulnerabilidad de quienes viven en zonas rurales del Catatumbo. Estas comunidades suelen quedar en medio de disputas armadas y, como muestra este caso, pueden sufrir consecuencias directas dentro de sus propias viviendas.

La atención de las autoridades se concentra en dos frentes: la asistencia a las personas heridas y la investigación sobre los responsables. Organismos humanitarios también expresaron preocupación por el impacto que este tipo de hechos tiene sobre la población civil, especialmente cuando involucra a menores de edad.

Combates entre grupos criminales que buscan el control territorial en Betulia resultaron en la muerte de un hombre y heridas a dos personas. Autoridades intentan restaurar la calma en la zona - crédito Colprensa
Enfrentamiento armado - crédito Colprensa

Riesgo para comunidades civiles

Este nuevo episodio de violencia ocurre en medio de confrontaciones armadas que se registran en la región del Catatumbo entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN. La presencia de estas estructuras mantiene bajo presión a comunidades rurales que enfrentan riesgos permanentes.

La muerte del niño de 10 años es el dato más doloroso y sensible del ataque y refleja el nivel de afectación que puede sufrir la población no combatiente. El caso también deja en evidencia que las consecuencias de la confrontación no se limitan a los actores armados, sino que alcanzan a familias que viven en el territorio y permanecen expuestas a nuevos hechos de violencia.

Las autoridades deberán avanzar en la identificación de los responsables y en la verificación de las circunstancias del ataque. Mientras tanto, la comunidad afectada enfrenta las consecuencias inmediatas de una acción violenta que dejó luto, personas heridas y temor entre los habitantes de la zona.

El hecho en Tibú vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de proteger a las comunidades civiles en medio de la violencia que golpea al Catatumbo. Más allá de las investigaciones, el caso deja una alerta humanitaria: una familia campesina fue impactada por un ataque y un niño de 10 años perdió la vida en su propia comunidad.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información y los organismos humanitarios mantienen su preocupación por la situación de las familias que permanecen en zonas donde persisten las confrontaciones armadas.

Temas Relacionados

TibúCatatumbopoblación civilAtaqueDronesColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Escocia vs. Marruecos, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo C del Mundial 2026

Escocia vs. Marruecos se juega este viernes 19 de junio de 2026 en el Boston Stadium, ubicado en Foxborough( Estados Unidos). El inicio está programado para las 6:00 p. m.

Escocia vs. Marruecos, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo C del Mundial 2026

Previsión meteorológica del clima en Cali para este 19 de junio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Previsión meteorológica del clima en Cali para este 19 de junio

Clima en Medellín: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Medellín: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Cartagena de Indias: temperatura y probabilidad de lluvia para este 19 de junio

El clima en Cartagena de Indias cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena de Indias: temperatura y probabilidad de lluvia para este 19 de junio

Barranquilla: el pronóstico del clima para este 19 de junio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Barranquilla: el pronóstico del clima para este 19 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió con el nuevo “merchandising” de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: incluye su propia camiseta de fútbol

Shakira sorprendió con el nuevo “merchandising” de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: incluye su propia camiseta de fútbol

Éxito de Diomedes Díaz ya hace parte de la campaña de Abelardo de la Espriella: así suena la nueva versión de Álex Manga y Óscar Gamarra

El romántico mensaje en Instagram con el que Falcao homenajeó a Lorelei Tarón en su cumpleaños

Explosiva confesión de Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía sacude las redes: “Se terminó”

Colombia vs. Uzbekistán: así le fue al debut de la Tricolor en el mundial 2026 en el rating de la televisión nacional

Deportes

Un jugador de la Selección Colombia apareció en el once menos deseado de la Copa del Mundo

Un jugador de la Selección Colombia apareció en el once menos deseado de la Copa del Mundo

Jhonny Ramírez sugirió cómo debe ser el mercado de pases para Millonarios: “Necesita jugadores de experiencia”

Jugador con pasado en Junior afirmó que Millonarios es el equipo más grande del fútbol colombiano: “Por su hinchada”

Hinchas de Atlético Nacional fueron por primera vez a un partido de Copa del Mundo como papá e hijo: esta es la historia

La Selección Colombia rompió un récord estadístico ante Uzbekistán: no pasaba desde la Copa del Mundo de 1986