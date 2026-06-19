Niño de 10 años murió tras ataque con dron contra vivienda campesina en Tibú, Norte de Santander

Ataque con dron en Tibú, Norte de Santander - crédito Colprensa

Un niño de 10 años murió tras un grave ataque con dron que habría impactado la vivienda de una familia campesina en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

El hecho dejó además varias personas heridas de la misma zona y volvió a encender las alertas por los riesgos que enfrentan las comunidades civiles en medio de las confrontaciones armadas en el Catatumbo.

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La información publicada por Blu Radio señala que el ataque se registró en una zona rural del municipio y que, de acuerdo con reportes preliminares, al menos seis personas resultaron afectadas. Entre ellas estaba el menor de edad que perdió la vida luego del hecho violento.

Las autoridades informaron que entre los heridos se encuentran un niño de 2 años, un adolescente de 17 años, dos mujeres y un hombre adulto. Algunos de ellos reciben atención médica por lesiones de consideración, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y verificar las condiciones de seguridad en el sector afectado.

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Ataque contra una familia campesina

El caso genera especial preocupación porque el impacto habría ocurrido sobre la vivienda de una familia campesina. La muerte del niño de 10 años convierte este episodio en una nueva tragedia para la población civil que habita en territorios afectados por confrontaciones armadas.

De acuerdo con los reportes conocidos, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias exactas del ataque. Por ahora, la información disponible indica que el hecho dejó una víctima mortal y varios heridos, pero todavía se busca precisar cómo ocurrió, desde dónde se ejecutó el ataque y quiénes estarían detrás de la acción.

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El ataque también expone la vulnerabilidad de quienes viven en zonas rurales del Catatumbo. Estas comunidades suelen quedar en medio de disputas armadas y, como muestra este caso, pueden sufrir consecuencias directas dentro de sus propias viviendas.

La atención de las autoridades se concentra en dos frentes: la asistencia a las personas heridas y la investigación sobre los responsables. Organismos humanitarios también expresaron preocupación por el impacto que este tipo de hechos tiene sobre la población civil, especialmente cuando involucra a menores de edad.

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Enfrentamiento armado - crédito Colprensa

Riesgo para comunidades civiles

Este nuevo episodio de violencia ocurre en medio de confrontaciones armadas que se registran en la región del Catatumbo entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN. La presencia de estas estructuras mantiene bajo presión a comunidades rurales que enfrentan riesgos permanentes.

La muerte del niño de 10 años es el dato más doloroso y sensible del ataque y refleja el nivel de afectación que puede sufrir la población no combatiente. El caso también deja en evidencia que las consecuencias de la confrontación no se limitan a los actores armados, sino que alcanzan a familias que viven en el territorio y permanecen expuestas a nuevos hechos de violencia.

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Las autoridades deberán avanzar en la identificación de los responsables y en la verificación de las circunstancias del ataque. Mientras tanto, la comunidad afectada enfrenta las consecuencias inmediatas de una acción violenta que dejó luto, personas heridas y temor entre los habitantes de la zona.

El hecho en Tibú vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de proteger a las comunidades civiles en medio de la violencia que golpea al Catatumbo. Más allá de las investigaciones, el caso deja una alerta humanitaria: una familia campesina fue impactada por un ataque y un niño de 10 años perdió la vida en su propia comunidad.

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Por ahora, las autoridades continúan recopilando información y los organismos humanitarios mantienen su preocupación por la situación de las familias que permanecen en zonas donde persisten las confrontaciones armadas.