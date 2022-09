México tiene fallas: conozca las debilidades del Tri que podría aprovechar la selección Colombia

La selección de México ha demostrado varias falencias tácticas que podrían ser de buen uso para el combinado colombiano. Imagen: USA TODAY/Gary A. Vasquez

El Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara, California, recibirá a la selección Colombia para que cumpla con su segundo partido amistoso de la fecha FIFA ante la selección de México. La que es la casa de los San Francisco 49ers de la National Football League (NFL), verá por primera vez como los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo se enfrentan a un rival de alto nivel competitivo y reconocimiento mundial.

La primera presentación de la Tricolor ante Guatemala fue reconocida como un partido de fogueo, pero no realmente como un obstáculo. El encuentro ante México se presenta como un reflejo de lo que podrían llegar a ser los constantes enfrentamientos ante los demás equipos sudamericanos en el futuro, por lo que ahora sí llegó el momento para demostrar qué ha logrado instaurar el argentino en el grupo colombiano.

En la rueda de prensa previa al compromiso, el timonel del combinado nacional afirmó que realizará variantes en el once inicial, por lo que se espera un equipo dinámico e inusual. Se ha comentado que intentará darle minutos de juego a aquellos jugadores que no lograron aportar tanto ante Guatemala; sin embargo, no puede arriesgar del todo sabiendo que está bajo el ojo del huracán.

Fuera del equipo titular que vaya a saltar al terreno de juego, Lorenzo y toda la plantilla deberán prestar bastante atención a las oportunidades que presente el rival tácticamente, ya que existen varios puntos de ataque que podrían ser bien aprovechados a favor.

En primer lugar, es importante que Colombia salga al césped con un buen bloque defensivo que anestesie en totalidad a la saga ofensiva de México. Uno de los puntos en el que los centroamericanos han fallado es en su conversión a gol, y si se neutraliza en totalidad el ataque, especialmente al delantero Hirving Lozano, los cafeteros podrán asegurarse una valla invicta y enfocar su juego a proponer.

De los últimos seis partidos amistosos de México, este ha anotado tan solo tres goles y ha recibido cinco en contra. Si bien los resultados no han sido malos, tampoco se puede concluir que están disfrutando de una buena racha, más aún si se habla de enfrentar sudamericanos. Este año han enfrentado a Uruguay y Paraguay, en ambos se han llevado la derrota por lo que Colombia no debería ser la excepción.

Otro de los ‘puntos débiles’ que el equipo colombiano debe aprovechar ante los mexicanos son sus etapas del encuentro donde colectivamente no funciona el medio campo con la delantera. Junto con la imprecisión de los delanteros, también está la poca creatividad de la línea de volantes, es importante que los dirigidos por Lorenzo, por medio de los mediocampistas de contención logren anularlos en totalidad.

El reto más difícil que verá el combinado nacional será el de superar la solidez defensiva de los centroamericanos. Puede que en este ciclo deportivo no estén anotando muchos goles, pero tampoco los están recibiendo y eso es un aspecto a destacar del rival.

Será en este obstáculo donde Colombia debe demostrar su valía y que el trabajo logrado con Lorenzo comienza a dar frutos, ya que para la afición de la selección es inconcebible que se vuelva a caer en una sequía de goles como la sucedida en las pasadas eliminatorias.

Esta podría ser la posible titular del cuadro de México contra Colombia: Guillermo Ochoa; Néstor Araujo, César Montes, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez; Edson Álvarez, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez; Alexis Vega, Diego Laínez y Santiago Giménez.

