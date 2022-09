Estos son los mejores colegios de Colombia en 2022, según ColSapiens

Estudiantes atienden en clase en un colegio de Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Una nueva versión del ranking de los mejores colegios de Colombia fue revelada este 27 de septiembre por la consultora Sapiens Research (ColSapiens). La entidad analizó 13.900 planteles del país, entre públicos y privados, para poder determinar su posición. Para esto se tuvo en cuenta la categoría, calidad y acreditación internacional de cada uno.

ColSapiens informa que este más que un ranking, es un lista. No hay primeros, segundo o terceros lugares, sino clasificaciones en las que pueden entrar uno o más colegios.

“Los resultados del Ranking Col-Sapiens no deben ser leídos ni interpretados como posiciones cardinales ni ordinales. Únicamente deben ser entendidos como colegios que clasifican en alguna de las 10 categorías (que van desde D1, la más alta, hasta D10, la menos alta) y en alguna de las 5 calificaciones (que van desde AAA++, la más alta, hasta A, la menos alta)”, sostiene la consultora.

Se detalló que para definir ese listado no solo se basan en los resultados de las pruebas Saber 11, sino en lineamientos establecidos por Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Para esto, del examen se toman únicamente los índices generales y por materia y se combinan con otras variables.

Además, únicamente a los colegios clasificados se les verifica que estén certificados y/o acreditados. ColSapiens tiene en cuenta más de 70 opciones que se encuentran en la “tabla de puntajes de firmas certificadoras y acreditadoras” de la metodología.

Una vez se confirma que la institución cuenta con una de las acreditaciones válidas para ColSapiens, a esas certificaciones se les asigna un puntaje según sus niveles de complejidad, su cobertura sobre la población estudiantil, y el tiempo desde su implementación. De acuerdo al puntaje acumulado, cada colegio es ubicado en alguna de las siguientes calificaciones, que inician de la más alta a la menos alta: AAA++, AAA+, AAA, AA, A.

Colsapiens hace la salvedad de que en la lista no clasifican los colegios con intermitencia de máxima clasificación según ICFES, ni aquellos a los que no se les haya dado clasificación. Es decir, que si un colegio en 2018 quedó en A+, pero en 2019 quedó en A, no se selecciona. Tampoco aquellos que, por ejemplo, hayan quedado en 2018 en A+ y en 2019, por alguna razón justificada por el ICFES, no se le haya dado ninguna clasificación.

Teniendo en cuenta esas consideraciones se emite la lista de los mejores colegios del país, que este año se evidencia que la mayoría de ellos está en Bogotá.

Estos son los mejores colegios de Colombia según ColSapiens:

Colegio Nuevo Cambridge - Floridablanca

Liceo Campo David - Bogotá

Colegio Bilingüe Diana Oese - Cali

Colegio la Quinta del Puente - Floridablanca

Gimnasio Colombo Británico - Bilingüe Internacional - Bogotá

Colegio los Nogales - Bogotá

Gimnasio Vermont - Bogotá

Colegio San Jorge de Inglaterra - Bogotá

Colegio Montessori British School - Bogotá

Aspaen Gimnasio Cartagena - Cartagena

Cabe anotar que la semana pasada ya había salido un reporte de QS Quacquarelli Symonds, una compañía británica especializada en educación, en la que se pone a dos universidades colombianas en el top 10 de las mejores universidades de Latinoamérica: la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, ambas con sede en Bogotá.

En esta, la duodécima lista anual emitida por QS, figuran 428 instituciones de educación superior de toda la región, de las cuales, 62 son de Colombia. Del total de universidades del país que aparecen en la lista, ocho mejoraron su posición en comparación con el año anterior, 13 descendieron y 40 se mantienen estables.

Para poder hacer el estudio, QS Quacquarelli Symonds tiene en cuenta cinco criterios básicos: impacto y productividad de la investigación, compromiso docente, empleabilidad, impacto online e internacionalización.

