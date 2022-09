Esto es lo que piensa el técnico de México sobre la selección Colombia previo al encuentro de este martes

Gerardo Martino, técnico de la Selección de México. Omar Vega (Foto: Getty Images) Foto: Redes Sociales Falcao García

Gerardo Martino, director técnico de la Selección México habló sobre el equipo colombiano dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, el cual enfrentará este martes en un partido amistoso que sin duda les servirá a los dos conjuntos para revisar sus estrategias de cara a las competencias que se vengan a futuro, en el caso de los manitos, para el Mundial de Catar 2022 que se jugará en noviembre próximo.

El técnico argentino no dudó en elogiar al combinado colombiano por la calidad de jugadores que tiene y su trayectoria, incluso en ligas europeas en donde varios de los más importantes jugadores cafeteros se desempeñan por estos días, a su vez manifestó su desánimo por la ausencia de Colombia en el Mundial:

“Lamento profundamente que Colombia, con Reinaldo Rueda, no haya logrado la clasificación, me hubiera gustado mucho verlos en la Copa del Mundo. Lo que tiene Colombia son muy buenas individualidades jugando en las mejores ligas del mundo y empezando un proceso nuevo con mucho tiempo”, dijo Martino en rueda de prensa previo al partido.

Matino también comentó que el ánimo de Colombia es distinto, pues dice que ya están en otra etapa tras haber asumido el no estar en la copa mundo, por lo que “ya dejaron atrás la tristeza de no haber clasificado y están con el deseo de demostrarle a sus nuevos entrenadores que están para formar parte del nuevo periodo”.

La Selección Colombia llega con una nueva dinámica de juego, una nueva perspectiva y visión, según lo que se pudo ver en el pasado encuentro con Guatemala en donde lograron un resultado relevante para el proceso de cambio de generación planteado por Lorenzo.

Al menos eso se evidenció con el buen juego de Sinisterra y Asprilla contra los guatemaltecos, quienes marcaron dos de los cuatro tantos del partido, además del gran liderazgo que mostraron veteranos de la selección como Radamel Falcao García, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado durante el partido.

Sobre el nuevo amistoso que tendrá contra México dijo el técnico de Colombia: “Especular, no. Simplemente, si la interpretación es esa por el juego, es porque algo no salió bien, pero el objetivo es ser protagonistas. Ojalá que las cosas salgan de la manera en que las planeamos”.

El partido será este martes en el Levi’s Stadium en Santa Clara, Estados Unidos, en donde esperan el acompañamiento de los aficionados cafeteros que residen en esta parte del mundo, pero también de un resultado que les dé una radiografía de lo que tienen ahora mismo como equipo pensando en lo que se viene para la temporada 2023 en donde arrancarán las eliminatorias para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de 2026.

Para ese partido habría algunos cambios con el once inicial, según comentó el dirigente gaucho, quien dice que hay que apuntarle a un estilo de juego y no solo al resultado: “hay que priorizar la idea. Vamos a tratar de dar minutos y no descuidar ninguna función que creemos que tenemos que hacer para ganar el partido”, a la vez que destacó que México es rápido y hábil por las bandas, por lo que habrá que trabajar mucho por estas zonas.

