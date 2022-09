¿Coincidencia? Esto es lo que une al exesposo de Nórida Rodríguez con Toto Vega

Las coincidencias entre Toto Vega y José Luis Paniagua, tras el fallecimiento del actor santandereano. Tomadas de redes sociales.

Sorprendidos quedaron personalidades del entretenimiento y seguidores de Ariosto Vega, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Toto Vega, luego de conocerse la lamentable noticia de su deceso, tras haber presentado la más reciente edición del FESTIVER – Festival de Cine Verde de Barichara. El actor sufrió una descompensación minutos después, por lo que fue trasladado a un hospital de San Gil, donde falleció.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del evento y tiempo después, algunos periodistas confirmaron la versión también a través de sus cuentas de Twitter mientras se realizaban las actualizaciones, junto a las investigaciones de su lamentable partida de este plano terrenal.

Varios de los colegas de Vega reaccionaron a través de sus redes sociales con mensajes de condolencia hacia su esposa, Nórida Rodríguez y su familia. Algunos de los que se pronunciaron con diferentes publicaciones de apoyo fueron Carla Giraldo, Marcela Carvajal, Andrés Parra, Luna Baxter, Ana María Estupiñán, entre otros.

Cabe recordar que la actriz llanera estuvo casada antes con el actor costarricense José Luis Paniagua, recordado por su participación en el seriado Pandillas, guerra y paz interpretando al ‘Profesor Nostradamus’, novela que fue transmitida por el Canal RCN y que vio su repetición hace algunos años.

Esta unión duró cerca de ocho años y su divorcio tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento debido a la estabilidad emocional que tenía la pareja en las diferentes apariciones en público. Paniagua es recordado por sus apariciones en producciones como El último matrimonio feliz, Tentaciones, La caponera, entre otras, pero vio el final de su existencia en 2013 por cuenta de un cáncer que lo atacó por varios años.

“Muchas gracias por sus condolencias, y miles de mensajes amorosos. Despediremos hoy a José Luis en una ceremonia privada, conforme a su voluntad”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter por aquella época.

Nórida Rodríguez lamentó la muerte de su exesposo, José Luis Paniagua, a través de su cuenta de Twitter en 2013.

Sin embargo, algo que llamó la atención de los seguidores de la actriz es que su primer esposo falleció a la edad de 53 años y Toto Vega, acababa de celebrar sus 52. Cabe recordar que Nórida y Vega se conocieron en los sets de grabación, cumpliendo 22 años de relación en agosto pasado. Su relación dio inicio en Barichara y allí mismo terminó por cuenta de un infarto.

Luego de este repentino suceso, su esposa compartió unas sentidas palabras en su cuenta de Twitter, palabras que atravesaban el corazón y dejaban leer entre líneas el profundo amor de la pareja de artistas: “Amor de mi vida, fue muy poco tiempo, nos quedó faltando todo. Mi corazón está roto, pero con los pedazos que me quedan te amaré por siempre”, se lee en el Twitter de Nórida Rodríguez.

Nórida Rodríguez habló sobre la muerte de su esposo: “Te amaré por siempre”

El vacío que deja Toto Vega es indescriptible, su primogénito, Julián Vega, también compartió un sentimental mensaje a su padre: “Mi actor favorito, mi director perfecto, mi ejemplo a seguir, mi José Arcadio Buendía. Te voy a extrañar tanto… extrañaré tus historias de horas que tanto me gustaban, nuestras conversaciones políticas y nuestras tertulias de cine, me arrepiento de no haberte abrazado más fuerte en ese aeropuerto, pero en mí quedara por siempre lo mejor del mejor maestro, yo seré tus ideales, tu pasión y tu amor infinito por la familia. Te amo papá”, el mensaje iba acompañado de un corazón rojo y una bella fotografía de Julián Vega cuando era niño, al lado de su padre.

SEGUIR LEYENDO: