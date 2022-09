Nórida Rodríguez habló sobre la muerte de su esposo, Toto Vega: “Te amaré por siempre”

Nórida Rodríguez habló sobre la muerte de su esposo: “Te amaré por siempre”. (Fotos: Instagram Nórida Rodríguez)

La muerte como el amor llega cuando menos se espera, la pulsión de la vida y la muerte están en constante danza. Toto Vega dedicó su vida a la creación, el arte, la cultura. Hasta su último día en la tierra, estaba allí de la mano de su esposa, compañera de vida, clausurando el festival en el que creyó y por el que trabajó, murió, como se diría coloquialmente, en su ley y al lado de su gran amor, con quien pasó los últimos 23 años.

Toto Vega, junto con su esposa Nórida Rodríguez, fundaron el Festival de Cine Verde que esta ocasión llegaba a su edición número 12 y que tiene como objetivo generar consciencia y sensibilizar sobre el medioambiente y la sostenibilidad.

Con este evento en Barichara se han proyectado más de 770 películas de 55 países del mundo, así como 292 actividades académicas y de formación. Incluso cuenta con una iniciativa llamada Campecine con la que han proyectado filmes a más de 10.000 habitantes de la zona rural de ese municipio y de poblaciones aledañas.

En este certamen y por sorpresa, murió Toto Vega, en su tierra natal, Santander lo vio nacer y Santander lo vio morir. La velación será el próximo miércoles 28 de septiembre en la iglesia San Juan de Ávila, que está ubicada al norte de Bogotá, ciudad que le abrió las puertas y donde grabó novelas que los colombianos recuerdan con cariño y profunda admiración.

Ahí, junto a su esposa, Toto dio sus últimas palabras que serán eternas: “Que este sea el motivo del festival, que cambiemos nuestra forma de pensar, que abramos un espacio para los grandes realizadores y para la gente que quiere acercarnos. Así que de ahora en adelante, ustedes salen a ser los embajadores de Festiver. Hasta la próxima”.

Luego de este repentino suceso, su esposa compartió unas sentidas palabras en su cuenta de Twitter, palabras que atravesaban el corazón y dejaban leer entre líneas el profundo amor de la pareja de artistas: “Amor de mi vida, fue muy poco tiempo, nos quedó faltando todo. Mi corazón está roto, pero con los pedazos que me quedan te amaré por siempre”, se lee en el Twitter de Nórida Rodríguez.

El vacío que deja Toto Vega es indescriptible, su primogénito, Julián Vega, también compartió un sentimental mensaje a su padre: “Mi actor favorito, mi director perfecto, mi ejemplo a seguir, mi José arcadio buendia. te voy a extrañar tanto… extrañare tus historias de horas que tanto me gustaban, nuestras conversaciones políticas y nuestras tertulias de cine, me arrepiento de no haberte abrazado mas fuerte en ese aeropuerto, pero en mi quedara por siempre lo mejor de el mejor maestro, yo seré tus ideales, tú pasión y tú amor infinito por la familia.Te amo papá”, el mensaje iba acompañado de un corazón rojo y una bella fotografía de Julián Vega cuando era niño, al lado de su padre.

La esposa de Julián Vega, Laura Rivera, también lamentó la muerte de su suegro: “Hoy más que a un suegro, pierdo a un papá, un ser amoroso y consolador. Gracias a todos los que han acompañado a mi esposo en su dolor QEPD Toto Vega”.

Es una profunda pérdida, pero más que eso es menester conservar su legado y agradecer su trabajo incansable por el cine y honrar sus últimas palabras en el festival que era parte de su vida.

