Toto Vega: cuántos años tenía, quién era su pareja y producciones en las que participó

Una gran sorpresa se llevaron los organizadores del Festival de Cine Verde de Barichara al recibir la noticia del fallecimiento de Ariosto Vega, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Toto Vega. La información del deceso fue comunicada a través de la cuenta de Twitter del festival, quienes con profundo dolor lamentaron el hecho.

Al momento de conocerse el suceso, personalidades de la política nacional como el senador Gustavo Bolívar y el presidente Gustavo Petro, así como presentadores y colegas como la periodista Mónica Rodríguez, replicaron y lamentaron la información sobre el fallecimiento del reconocido actor de origen santandereano.

Cabe mencionar que, Vega fue el tercero de cuatro hijos que tuvieron sus padres. Tenía un hijo llamado Julián, quien siguió los pasos de su padre en la actuación, pero como director de cine.

Pero, ¿Quién era Toto Vega?

Ariosto Vega, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Toto Vega, nació en Vélez, Santander un 23 de septiembre de 1970. Inició su carrera en la actuación por 1990 con su primera aparición en la producción llamada La mujer doble. También participó en teatro y cine, antes de convertirse en un gran gestor cultural con la creación del FESTIVER (Festival de Cine Verde de Barichara), tema en el que venía trabajando hace 12 años.

Su participación en la televisión estuvo marcada por diferentes producciones como El oasis, De pies a cabeza, Fuego verde y El fiscal. Sus papeles en producciones nacionales durante la década de los noventa lo llevaron también a ser reconocido internacionalmente y para 2000 estuvo presente en novelas como Me llaman Lolita, junto a Carla Giraldo y Marcelo Cesan; también estuvo junto a Víctor Mallarino en la novela Todos quieren con Marilyn, en la que actuaron Julián Arango y la venezolana Scarlet Ortiz.

Su carrera actoral estuvo activa por más de 30 años, desde 1992 hasta 2022, su última aparición en televisión fue en La ley secreta, producción estrenada por Caracol Televisión y que fue estrenada en 2019.

En entrevista con el diario Vanguardia, Vega afirmó que su meta nunca fue llegar directamente a la televisión, sino que debía recorrer un largo camino antes de convertirse en el actor que fue: “Un actor debe estar preparado para trabajar en distintos medios como el teatro, la televisión, el cine. Me he dedicado al teatro, como actor e instructor y en ocasiones me inventé algunos negocios para mejorar mi economía”.

Aseguró que su paso por la televisión se produjo gracias a que después de haber terminado sus estudios en la academia de arte dramático, pudo desempeñarse en diferentes compañías de teatro y de allí fue contactado por un cazatalentos de una productora televisiva.

“Al finalizar una función de teatro, una de las personas que me felicitó por el trabajo resultó ser productora de televisión y me invitó a audicionar para un proyecto, no sin antes advertirme que tendría que competir con decenas de actores. Una semana después de las pruebas, estaba contratado”, afirmó Toto Vega para Vanguardia.

¿Quién era la esposa de Toto Vega?

Sostenía una relación con Nórida Rodríguez con quien cumplió en agosto, 23 años de casados. La pareja se conoció en uno de los sets de grabación de una novela en la que participaron, pero su amor se consolidó en Barichara, Santander. La reconocida actriz por su papel en Tentaciones había enviudado de José Luis Paniagüa y él, había terminado otras relaciones.

