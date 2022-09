Así reaccionaron los políticos ante las palabras de manifestante que comparó a Francia Márquez con un simio

Figuras políticas rechazaron comentarios racistas en contra de Francia Márquez. Fotos: Colprensa / Captura de pantalla

El lunes 26 de septiembre se llevó a cabo la primera marcha en contra del gobierno de Gustavo Petro, la cual estuvo liderada por la oposición y que logró contar con la participación de miles de personas que se manifestaron en diferentes ciudades de Colombia. A lo largo de la jornada las redes sociales sirvieron para poder registrar lo que iba sucediendo en uno de los videos una mujer realizó varios comentarios racistas en contra de Francia Márquez, este se volvió viral rápidamente y fue rechazado por varias figuras políticas.

La primer gran marcha en contra del gobierno de Gustavo Petro se llevó a cabo en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, entre otros, y contó con la participación de miles de ciudadanos que expresaron su disgusto en contra de algunos de los proyectos del nuevo jefe de Estado como lo es la reforma tributaria, la denominada “Paz total”, el incremento de la gasolina, entre otros.

Al final de la jornada fueron pocos los desmanes que se reportaron y en la gran mayoría de manifestaciones todo sucedió con completa normalidad y en calma. Miembros de diferentes partidos políticos y quienes hacen parte de la oposición se mostraron entusiasmados por los resultados de la jornada de protestas y confirmaron que estas se presentarán nuevamente en algunas semanas.

En una de los videos que fue publicado en las redes sociales de la marcha y las protestas mostró a una de las manifestantes realizando varios ataques verbales en contra de la vicepresidenta Francia Márquez y realizó algunos comentarios racistas. “El simio ese qué, porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo, pobre simio. Los simios gobernando. Francia Márquez es un simio, qué educación puede tener un negro. Los negros roban, atracan y matan, qué educación tienen”.

Estos comentarios indignaron y fueron rechazados por diferentes actores políticos que se refirieron a los sucedido en las redes sociales. Algunos de ellos pidieron que la Fiscalía interviniera para poder determinar quién era la mujer que lanzó los improperios en contra de Francia Márquez. Incluso miembros de la oposición como Enrique Gómez rechazaron los comentarios de la mujer en mención.

Algunos de los comentarios en contra de la manifestante:

- El presidente Gustavo Petro aseveró que, “Este odio racista es irracional, es decir se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre”.

- Gustavo Bolívar afirmó que, “#EsDecepcionante el nivel de la oposición” y luego señaló que, “#NoHayDerecho el terreno que ganó el racismo con la injuria de Marbelle a nuestra vicepresidenta”

- La representante a la Cámara, Katherine Miranda destacó que es, “Inaceptable y absolutamente reprochable. #NoHayDerecho”

- El exprecandidato presidencial Camilo Romero condenó las palabras de la mujer y afirmó, “#NoHayDerecho al racismo generador de más violencia.#NoHayDerecho a la desinformación como un “todo vale”. #NoHayDerecho a la burla frente al derecho a la protesta, que es de todas y todos los ciudadanos. Colombia, en sus diferencias, debe aprender a ser un solo país”.

- El exsenador Juan Manuel Galán afirmó que, “La Vicepresidenta Francia Márquez tiene todo mi respeto y solidaridad ante las expresiones de odio y racismo expresadas ayer y que circulan en redes (no las voy a visibilizar). La violencia verbal siempre escala a la física #NoHayDerecho”.

- La senadora Martha Peralta Epieyú dijo que, “Francia Márquez es un simio, qué educación puede tener un negro, los negros roban atracan y matan’, ‘Con un comunista no hay que pelear, un tiro en la cabeza y pa’l río’ #NoHayDerecho el nivel de racismo y de violencia en la marcha de ayer. #EsDecepcionante”

- Luis Fernando Velasco, consejero presidencial, aseguró que, “creo que el problema es más complejo, cómo una persona puede estar convencida que la solución para los problemas es matar a quien no piense como ella ? Qué tipo de educación recibió y qué tipo de información le está llegando ?”.

- El senador Alexander López Maya manifestó en sus redes sociales que, “estas declaraciones fascistas y racistas no tienen ninguna justificación en nuestro Estado Social de Derecho. Anuncio que, emprenderemos las acciones penales correspondientes en contra de esta señora por su vergonzosa discriminación. ¡NO AL RACISMO!”.

- El excandidato presidencial Enrique Gómez afirmó que, “no se puede estar de acuerdo con manifestaciones racistas contra nadie. Las multitudinarias marchas no pueden quedar opacadas por un personaje que la emprende de manera vulgar y violenta contra Francia Márquez. Así no es y no será. Completo rechazo a ese tipo de expresiones”.

