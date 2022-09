Una española, amiga íntima de Verónica Alcocer, será la consejera para la infancia de Gustavo Petro

Una española será la consejera para la infancia de Gustavo Petro

Desde el pasado 23 de septiembre, la española Eva Ferrer es la nueva consejera presidencial para la niñez y la adolescencia. Por decreto presidencial , la mujer asumió el cargo luego de ganar un amplio reconocimiento por su papel de estratega de comunicaciones de Verónica Alcocer, primera dama de la nación. Tal y como se supo, la nueva integrante del gabinete de Gustavo Petro se convirtió en la mano derecho de la esposa del jefe de Estado cuando él, apenas, se encontraba en campaña.

De acuerdo con lo que se conoce de su hoja de vida, nació en Barcelona y es experta en marketing político. Aunque es extranjera, tiene nacionalidad colombiana. Es comunicadora social. “Nombrar a partir de la fecha a la señora Eva Ferrer Galcerán en el empleo de Consejero Presidencial 1175 en la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, se lee en el decreto 1928 de Presidencia. Ferrer trabajó en el Ayuntamiento de Barcelona en dirección de proyectos de Gobierno Abierto y fue asesora del gabinete de la Alcaldía de esa misma ciudad.

Tiene un diploma en diseño gráfico, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Tiene dos posgrados en comunicación y estrategia política de las universidades Autónoma de Barcelona y el Bussiness Marketing School.

Este nombramiento se da semanas después de la llegada de Concepción Baracaldo a la dirección del ICBF (lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar). La llegada de la funcionaria a ese organismo generó múltiples críticas dentro de quienes conocen el sector desde dentro. Madres comunitarias, de hecho, le pidieron a Gustavo Petro ‘no improvisar’ con esa importante elección.

“Desconozco la trayectoria de la señora Concepción Baracaldo frente al tema de la niñez, no la vi en el empalme conociendo la problemática del ICBF a nivel nacional, esperamos su gestión frente a los diferentes programas, que haya solución a los problemas, sobre todo el tema de nutrición, demoras en las contrataciones de las diferentes modalidades de atención a primera infancia (…) A esto yo no le veo cambio de nada”, señaló, en testimonios rescatados por Blu Radio, Olinda García García, presidenta nacional de Sintracihobi, sindicato de madres comunitarias, respecto a la economista y experta en ordenamiento territorial.

Teniendo en cuenta la decisión de la administración del líder del Pacto Histórico, García le solicitó a Baracaldo hacer que los programas que incluyen a las madres comunitarias sean administrados por el Estado de manera directa. Según argumentó, esto sería pertinente teniendo en cuenta que, cuando no es así, operadores externos pueden llegar a quedarse con recursos.

“El proceso de empalme que lideró la comisión designada por el gobierno electo con el ICBF fue uno de los más largos y rigurosos, contamos con una coordinación impecable y un grupo de más de 60 personas de todo el territorio, con diversas experticias, todos conocedores y comprometidos con la niñez, fue un trabajo ejemplar”, indicó Vargas.

Destacó que a ella, y a más integrantes del gremio, la tomó por sorpresa el nombramiento de Concepción Baracaldo, pues, para ella, era necesario contratar a alguien con mayor experiencia y ‘manejo del tema’. “No es momento de improvisar, el ICBF está profundamente golpeado por la corrupción y una falta de conexión con las necesidades de la población que está llamada a atender”, concluyó.

Ángela María Robledo, en una charla con la W Radio, confirmó lo dicho por García. “La señora Baracaldo, además de no tener el más mínimo conocimiento, hay enormes denuncias y he oído lo del bar nocturno, donde se dice puede haber explotación de niños (...) me sorprende, porque Gustavo Petro cuando fue alcalde, una de las prioridades era la atención de los niños y las niñas. No entendería por qué va a nombrar a una persona que no tiene experiencia”.

Dentro de los alegatos en contra de este nombramiento, se recordó su cuestionada gestión cuando era secretaria de Planeación del municipio de Chía y Tocancipá. Aunque sabía de la existencia de un prostíbulo cerca de un colegio de Chía, no hizo nada al respecto para cerrarlo. “Empezamos con el problema del ruido, era un escándalo brutal, los gritos, los maltratos de las prostitutas, en una ocasión escuchamos niños, pero creíamos que eran los niños de los vecinos. Era un prostíbulo espantoso, estaba ubicado en la vereda Fagua, la finca se llamaba La Hermosa”, dijo Roberto Camargo, ciudadano afectado por esa situación, en una entrevista con la W Radio.

“Ella era la secretaria de Planeación, pero decía que, hasta no tener pruebas contundentes, no había nada que hacer. En la Cámara de Comercio que nos mostraron decía que era club nocturno, pero nos tocó agarrarnos del horario. A nosotros para poder tener una prueba nos tocó irnos a una casa al frente para tomar unas fotografías con cámara para decir lo que allí pasaba”, comentó la esposa de Camargo, Inés Salcedo, para ese mismo portal informativo.





SEGUIR LEYENDO: