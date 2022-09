Totalmente desnudo: así publicó una foto Evaluna Montaner de su esposo Camilo Echeverry

Camilo y Evaluna

La joven pareja conformada por Camilo Echeverry y Evaluna Montaner continuan sorprendiendo a sus seguidores y seguidoras, cuentan con su grupo de fans en solitario, pero también con quienes los aman como la dupla y bella pareja que conforman, un amor que ha inspirado a más de uno.

Esta vez Evaluna se porto algo traviesa y dejó volar su imaginación además de la imaginación de todos sus seguidores cuando expuso en su cuenta oficial de Instagram una foto de Camilo en la ducha. Su muy amado esposo estaba totalmente desnudo tomando una tranquila ducha, probablemente con agua caliente porque la transparencia de los vidrios estaba un poco empañada, pero aun así se podía apreciar la desnudez del artista.

Como si se tratara de un juego, Evaluna no publicó de primerazo la fotografía, pues inició su post con una serie de fotos muy sensuales de ella misma y finalmente ¡Boom! La gran sorpresa, Camilo Echeverry estaba ahí, fotografiado por ella, tal y como Dios lo trajo al mundo.

La publicación rápidamente se hizo viral en redes sociales, la joven pareja recibió todo tipo de comentarios y críticas

Camilo se tornó comprensivo con su mujer, al menos en redes sociales, pues al ver su foto publicada solo se limitó a comentar con una carita de sorpresa, mientras que Evaluna le respondió entre risas, corazones y una llamita, que bien acompaña la picardía y la intención de la foto.

Los jóvenes fueron blanco de miles de comentarios, entre los que están los jocosos o simplemente entre risas, hasta los que los tratan de inmorales:

“No lo veo correcto hacer eso deja mucho que decir de los principios y valores de ustedes que seguro son excelentes dado por sus padres”, dice una internauta que no aplaudió la publicación. “Uno monta una foto así y te cierran el Instagram por inmoral. NO ENTIENDO”, dice otro comentario. Otros comentarios son corazones, risas y un “Gracias por la ultima foto”.

Por otra parte la pareja dio más sorpresas a sus seguidores, pues hace un par de meses Camilo reveló la ciudad en la que Evaluna quedó embarazada.

el nacimiento de Índigo -el pasado 9 de abril- ha sido todo un acontecimiento en el mundo de la farándula nacional e internacional, así como entre ‘La Tribu’, los fanáticos de los dos artistas. Es por eso que, mientras el artista colombiano realiza su De adentro pa Afuera Tour en España, varios de sus seguidores le hicieron preguntas sobre la primera heredera de la familia Echeverry Montaner.

A través del medio Los40, Camilo Echeverry recibió las preguntas que varios de sus fanáticos españoles le formularon. El joven que se hizo famoso en Colombia por ganar el concurso de canto Factor XS, en el año 2007, sorprendió al revelar en medio de sus respuestas el lugar en el que fue engendrada su primogénita.

Según lo que reveló Camilo, aunque la bebé nació en la casa de la pareja en Miami, Estados Unidos, fue engendrada en España. Así lo dijo cuándo respondió a una de sus fanáticas españolas que le preguntó qué parte de España quería mostrarle a su hija.

“Me muero por mostrarle a Índigo toda España, pero específicamente Cádiz y Andalucía, en general. Porque, según mis cálculos, Índigo fue llamada a existencia en Cádiz”, confesó el artista.

