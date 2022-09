María Fernanda Cabal justifica el paramilitarismo en Colombia afirmando que “cuando no hay Estado hay una reacción”

La congresista del Centro Democrático se refirió a Álvaro Leyva y criticó a Gustavo Petro. Foto: Colprensa

“Uno tiene que respetar la libertad sexual de las personas pero no dejarse imponer ninguna ideología con la excusa de la inclusión”, así se refirió la senadora María Fernanda Cabal respecto a la elección de la neofascista Giorgia Meloni como primera ministra de Italia y las banderas de la derecha.

En entrevista con Caracol Radio, la congresista del Centro Democrático también habló de algunos extremismos de quien fuera elegida como la primera ministra del país europeo y de cómo son interpretados dentro de los sectores opositores a la derecha. Sobre esto, explicó que “usted se puede identificar como un homosexual, pero no significa que usted me haga las cartillas para menores de edad cuando los niños todavía no están en edad, porque es parte de la formación personal”.

De paso, aseveró que “la ideología de género es un asco” y pidió a los adultos que dejen a los niños y niñas elegir sus identidades de género. Otro tema abordado en la charla con el medio citado fue el paramilitarismo y si creía que fue, en su momento, “necesario”, como respuesta contrainsurgente. La congresista no sorprendió y salió en defensa de este fenómeno.

“Es que cuando uno analiza la complejidad de una sociedad violenta como la de Colombia, se da cuenta que hay causa y efecto: cuando no hay Estado que te proteja, hay una reacción”, dijo Cabal, justificando el actuar paramilitar como una forma de hacerle frente a los secuestros y ataques de grupos guerrilleros.

En desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: