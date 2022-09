Bloqueos en las carreteras de Antioquia: por qué los mineros siguen interrumpiendo el tráfico en la vía a la Costa

Bloqueos en las carreteras de Antioquia: por qué los mineros están interrumpiendo el tráfico en la vía a la Costa en el Bajo Cauca

Las comunidades de mineros artesanales de esta región del departamento de Antioquia protestan por los operativos realizados por las autoridades contra la minería ilegal. Las comunidades mineras del Bajo Cauca antioqueño hacen parte de los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia, y mantienen bloqueada la vía Medellín - Costa Caribe.

El detonante fue la incautación de 184 dragas y 47 retroexcavadoras por el Ejército Nacional en los municipios que integran esta subregión del departamento de Antioquia.

Las manifestaciones se han mantenido desde el pasado miércoles 21 de septiembre con bloqueos y saqueos, como muestra del rechazo de los operativos de las Fuerza Militares en contra de las prácticas de minería artesanal en los municipios que tradicionalmente se han dedicado a esta práctica en esta subregión del departamento.

Si bien el pasado sábado 24 de septiembre se había llegado a un acuerdo y se frenaron las protestas, en la mañana del domingo 25 de septiembre los mineros artesanales retomaron las manifestaciones indicando que no se sintieron incluidos y representados en los acuerdos.

“No es cierto que llegamos a acuerdos con el Gobierno nacional. Ese acuerdo se alcanzó con los pequeños mineros de Cáceres. Necesitamos una mesa donde se involucre a todo el Bajo Cauca. Hoy, también tenemos inconformidades en Caucasia y El Bagre. El paro va a continuar, pero vamos a pedir que sea de manera pacífica”, indicó la Confederación Nacional de Mineros.

Adicionalmente, Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol, le indicó al medio departamental El Colombiano que los compromisos firmados no fueron fruto de un acuerdo, sino, de una imposición.

“No hubo solución práctica al problema de fondo. (...) La decisión que se tomó no fue un consenso, fue una imposición prácticamente de la senadora (Isabel Cristina) Zuleta —firmante en el acta como garante—. Esta decisión no es compartida por la mayoría de los mineros en el territorio y no sabemos cuál va a ser la reacción de ellos con un acuerdo que no los incluye y, por el contrario, mantiene la destrucción de maquinaria pesada en el territorio. De la mesa se levantaron de manera abrupta”, dijo Gómez a El Colombiano.

<b>Los acuerdos fallidos entre el Gobierno Nacional y los mineros artesanales del Bajo Cauca</b>

En el Bajo Cauca antioqueño se realizaron los diálogos priorizados por el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Defensa, del Interior y de Minas y Energía, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el marco de estos diálogos llegaron a un acuerdo preliminar con las comunidades mineras.

Uno de los principales puntos del acuerdo alcanzado, después de cuatro días de bloqueo de esta importante vía nacional, fue conformar una mesa de diálogo entre mineros de la región del Bajo Cauca, Defensoría del Pueblo, administraciones locales, Gobernación de Antioquia y Gobierno Nacional.

Además, se concertó suspender los operativos contra las minidragas entre 6 y 8 pulgadas y pequeños motores, hasta que se cree un protocolo que permita identificar y caracterizar la tecnología, máquinas y sustancias químicas autorizadas en este práctica de minería artesanal.

Al respecto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, manifestó que “el diálogo social es fundamental para lograr acuerdos en el sector minero y es la estrategia que seguiremos para avanzar en la formalización de los mineros tradicionales y la pequeña minería”.

A su vez agradeció la participación y compromiso de los líderes sociales y ambientales que participaron en la jornada junto a las autoridades locales y departamental que hicieron posible el levantamiento del bloqueo en esta zona del país, pero que hoy nuevamente tiene paso restringido.

Otro punto del acuerdo fue el compromiso del Gobierno de propiciar un diálogo vinculante para la construcción de la propuesta de Reforma al Código Minero, en el que se tengan en cuenta las propuestas de los mineros de la región del Bajo Cauca.

De igual modo, fue concertado un acompañamiento por parte del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y Gobernación de Antioquia, para la realización de los trámites relacionados con la formalización y la solicitud de titulación, entre otros puntos.

En los diálogos adelantados el pasado sábado 24 de septiembre, participaron los líderes de asociaciones de pequeños mineros del Bajo Cauca antioqueño, los ministerios de Defensa, del Interior y de Minas y Energía; las alcaldías de los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia; la Gobernación de Antioquia; la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, y el representante a la Cámara, Jhon Jairo González; la Defensoría del Pueblo y el Ejército Nacional, entre otros actores y entidades.

