‘El gran pastelero - Bake Off Celebrity Colombia’ ya tiene fecha de estreno en HBO Max

‘El gran pastelero - Bake Off Celebrity Colombia’. Foto: Cortesía

Ver a diferentes estrellas de la farándula arreglándoselas como puedan en la cocina ha sido el entretenimiento de más de un televidente. En este sentido, en Colombia se han visto programas de telerrealidad como ‘MasterChef Celebrity Colombia’, que es emitido al público por cuenta del Canal RCN. Empero, ahora es HBO Max la plataforma que le entregará a la audiencia una nueva producción culinaria: ‘El gran pastelero - Bake Off Celebrity Colombia’.

Como su nombre lo indica, dicho reality está enfocado únicamente en la pastelería. Si se habla de los famosos que se desenvolverán como participantes, son 12 en total, aquí sus nombres:

Participantes de El gran pastelero - Bake Off Celebrity Colombia’

Yaneth Waldman (actriz y presentadora bogotana), Juan Manuel Restrepo (actor paisa), El Pibe Valderrama (exfutbolista samario), Martina La Peligrosa (cantante y actriz cordobesa), Belky Arizala (modelo cucuteña), Andrés Cabas (cantautor barranquillero), Natalia Giraldo (influencer), Kimberly Reyes (actriz y presentadora barranquillera), Johanna Fadul (actriz bogotana), Mario Ruiz (influencer bogotano), Kiño (cantante y actor), y Carlos Vargas (presentador vallecaucano).

Jurados y fecha de estreno de El gran pastelero - Bake Off Celebrity Colombia:

En cuanto a los jurados, son tres expertos quienes portarán este rol: Mark Rausch (colombiano), Paco Roncero (español), además de Juliana Álvarez (colombiana). Empero, ¿cuándo se estrena el programa? Esta seguramente es la pregunta que más se hacen los televidentes que están expectantes por ver este reality sobre repostería, pues bien, HBO Max ya entregó la fecha de estreno: 27 de octubre.

Respecto del estreno de la producción, algunos de los participantes -como Martina La Peligrosa- han dado cuenta de su emoción al respecto, por ejemplo, la cantante colombiana escribió en suis redes sociales:

“¡Qué emoción tengo mi gente! ‘El gran pastelero - Bake Off Celebrity Colombia’ está a punto de salir del horno; Este 27 de octubre llega esta gran competencia y allí estaré yo, ¿ya me imaginan no? dándola toda con las mejores técnicas y recetas al estilo de esta caritera tropical”.

Por su parte, el Pibe Valderrama escribió sobre el tema: “¡Ey Gente bacana! ¿quieren verme en esta jugada? Bueno, ven a vivir esta dulce y emocionante competencia, en dónde además estaré mostrándoles algunos de mis secretos en la pastelería”.

Danna García, la actriz aceptó el reto de ser la presentadora:

Por otro lado, no sobra mencionar que Danna García será quien lleve el título de presentadora del reality pastelero, la paisa es una actriz que ha logrado hacerse un nombre a escala nacional e internacional.

Vale tener en cuenta que será cada semana que se estrene un capítulo de ‘El gran pastelero - Bake Off Celebrity Colombia’, y al igual que otros programas de su estilo, solo uno de los doce participantes ganará el reality.

