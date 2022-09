“Se desatan los tiburones buscando presa”: el alcalde de Cali se defiende de quienes piden su renuncia

El alcalde de Cali se defiende de quienes piden su renuncia.

Varias voces en Cali piden la renuncia del alcalde Jorge Iván Ospina, esto, luego del escándalo de contratación que vincula a la empresa de servicios públicos (EMCALI). Según el mandatario local, le están buscando el punto de quiebre, justificando que esta no era su responsabilidad a pesar de ser miembro de la junta directiva.

Según Ospina, su función como alcalde no tiene competencia en los procesos de contratación de EMCALI, sin embargo, aclaró que cada vez que surgen denuncian que presuman conductas irregulares, inmediatamente se toman medidas correctivas, a su vez, aclaró que había “tiburones buscando presa”, haciendo referencia a quienes piden su renuncia.

“Se desatan los tiburones buscando presa, pues equivocados están, no participo, no es la función del Alcalde actuar en los procesos de contratación de Emcali y cada vez que existe denuncia o duda procedemos y por cierto no se ha perdido un peso y siempre se toman correctivos”.

Asimismo, el mandatario vallecaucano aseguró que sus detractores no podrán vencerlo y quedarán expuestos, pues según él, están mintiendo con las situaciones reveladas. “Pero sus angustias electoreras, sus deseos de superar sus cobardías, los orientan a instalar situaciones no ciertas. Pues no nos vencerán y como siempre ha ocurrido, quedaran expuestos ante nuestro pueblo por sus mentiras”, expresó.

A su vez, Jorge Iván Ospina se pronunció sobre el presunto caso de corrupción en EMCALi. Ospina habló en Caracol Radio y señaló que el tema lo tomó por sorpresa al enterarse vía radial. Para el dirigente caleño, todo lo revelado es un proceso “mugroso y pervertido” que debía ser investigado.

“Son procesos que corresponden directamente a la empresa, la junta directiva no participa de lo mismo y se desarrolla per nos tocamos con las sorpresas de una denuncia de la radio, que nos dice que el proceso es un proceso mugroso, pervertido, donde supuestamente televisores son adquiridos a 45 millones de pesos y que otros equipamientos también son sobre facturados”.

De igual forma, defendió su posición y explicó que tan pronto conoció sobre el caso, presentó la denuncia e instó a la intervención de la fiscalía; aclarando que pasadas pocas horas de su pronunciamiento, el gerente de la empresa implicada, decidió renunció.

“Ante esto, inmediatamente, a los 2 minutos después de la denuncia a través de la radio, convoco a la Fiscalía General de la Nación y solicito claridad al señor gerente, trayendo consigo la renuncia del señor gerente en términos de dos horas y se cancela cualquier posibilidad de que se pague al proveedor”, aseveró.

La sorpresa del alcalde fue notoria presuntamente, pues reveló que para él es increíble que tan distinguidos funcionarios operen en una presunta corruptela, además explicó que a pesar de haber conocido de manera previa la situación, no le rindió mayor atención, pues la consideró “absurda”.

“Había un señalamiento de la organización sindical, de un miembro y yo realmente lo desestime porque lo observe absurdo y todavía lo veo absurdo, que connotados gerentes, que ingenieros de toda una historia, que un comité estructurador, que un comité evaluador, que un comité que finalmente saca la licitación para la firma del gerente, haya comprado televisores en 43 millones de pesos”.

