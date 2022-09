“No puede haber paz en Colombia, si no hay democracia en Venezuela”: Leopoldo López mira con preocupación el restablecimiento de relaciones

Leopoldo López muestra preocupación ante el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela Foto: Colprensa

Las relaciones entre Colombia y Venezuela están próximas a ser restablecidas, esto, por acuerdo mutuo entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Ante este panorama, ya han surgido importantes pronunciamientos, entre los que se destaca el del Leopoldo López, líder opositor del vecino país, quien ve con preocupación el nuevo contexto al que entran ambos países.

El venezolano habló con Semana, aquí resaltó que todo lo que se está concertando no tiene un fin diferente a lo económico, pues según López, hay otros temas que se han olvidado y se ha pasado por alto el contexto de vulneración social que viven muchos venezolanos, además, añadió que el panorama no es claro y contradictorio con el discurso del presidente Petro frente a los derechos humanos.

“Yo lo veo con preocupación, porque es una integración que se está haciendo en función a negocios, en función a intereses económicos, incluso que no están del todo claras y se busca invisibilizar lo que ha sido la tragedia de Venezuela, también creo que es un cortocircuito entre lo que está diciendo Petro públicamente, lo que dijo incluso ante la ONU y lo que está haciendo el embajador Benedetti en Venezuela”

Hubo dos puntos de importancia que resaltó el político extranjero ante Semana, pues cuestionó al presidente Gustavo Petro frente al discurso que este pronunció en la ONU; a su vez, resaltó el informe de la misma Organización de las Naciones Unidas con relación a la vulneración de derechos humanos en Venezuela, en este, se señaló al mismo Maduro y a varios militantes del ‘Chavismo’. Según el opositor, el embajador de Colombia en dicho país, Armando Benedetti, ya ha acordado reuniones con estos polémicos políticos.

“Petro habla de los derechos humanos, habla del tema ambiental, pero esta misma semana, cuando Petro estaba diciendo eso es la ONU, salió un informe de las Naciones Unidas de la comisión de derechos humanos, en donde determina que Nicolás Maduro y una cadena de mando que incluye a Cilia Flores, Diosdado Cabello y otros, son responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y cuando vemos la agenda que ha tenido durante las primeras semanas Benedetti en Venezuela, ha sido precisamente reuniéndose con todos y cada unos de los que son señalados en ese informe”.

De igual forma, sacó la cara por su país y pidió visibilizar la problemática venezolana, que según él, no la viven pocos de sus connacionales, pues son millones y le adjudica toda la responsabilidad al régimen de Nicolás Maduro. “El caso de Venezuela no se puede invisibilizar, pareciera que la política de Colombia de alguna manera quiere invisibilizar la tragedia, lo de uno no, sino de millones de venezolanos que están sufriendo a consecuencia de la dictadura”, expresó.

Teniendo en cuenta que el proceso de paz que busca la denominada “Paz Total” podría desarrollarse en el vecino país, Leopoldo López fue contundente y señaló que era imposible que en Colombia se diera dicho paso, si la situación en Venezuela seguía de la misma manera.

“Aquí pierden los venezolanos y pierden los colombianos también, porque si se pretende tener un proceso de paz en Colombia, como se ha planteado, hay un requisito fundamental y es que en Venezuela haya paz, estado, derecho y democracia, no puede haber paz en Colombia, si no hay democracia en Venezuela”.

