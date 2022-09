Tras especulaciones, Gustavo Petro no se verá con Nicolás Maduro en la reapertura de la frontera colombo-venezolana

Finalmente no habrá foto de Gustavo Petro y Nicolás Maduro en la frontera colombo-venezolana. Fotos: Reuters y Colprensa.

Luego de múltiples especulaciones sobre el tema, finalmente se confirmó que el presidente colombiano Gustavo Petro no asistirá a la reapertura de fronteras entre Colombia y Venezuela, por lo que ya no se reunirá con el jefe del régimen de ese país, Nicolás Maduro Moros.

De hecho, según trascendió en las últimas horas, la apertura de la zona fronteriza entre ambas naciones, que se dará el próximo lunes 26 de septiembre, se dará de manera “simbólica”, por lo que en la agenda del jefe del Estado colombiano no está asistir, por ahora.

Así lo confirmó el mismo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien dijo que no ve posible un encuentro entre Petro y Maduro: “El lunes va a ser una reapertura tranquila, más que todo simbólica”, aseguró Benedetti en las últimas horas a la prensa.

Inclusive, la prensa venezolana asegura que, en el momento, tampoco se ha confirmado que Maduro asista al esperado evento, que se da en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre la nación cafetera y el país fronterizo, cuya principal paso con Colombia está en Cúcuta.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se dan la mano mientras se reúnen en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 29 de agosto de 2022. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria.

En esa línea, fuentes de la Presidencia de la República de Colombia le contaron a la agencia EFE que ninguno de los dos mandatarios asistirán a la reapertura. Sin embargo, no se confirma si, a último minuto, finalmente haya un cambio de agenda que permita que Petro y Maduro se encuentren.

De hecho, el mismo presidente colombiano aseguró esta semana, desde su viaje a Nueva York, Estados Unidos, para su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) que no estaba en agenda el encuentro con su homólogo venezolano.

“No, eso no está en este momento en la agenda”, señaló Gustavo Petro en diálogo con Jan Martínez Ahrens, director del diario El País América.

El dictador venezolano Nicolás Maduro celebró la disposición del presidente colombiano Gustavo Petro de restablecer diálogos y reabrir las fronteras. Fotos: Reuters y Colprensa.

Los rumores de que Maduro y Petro se reunirían se dieron porque el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, había declarado a los medios de comunicación que, en efecto, estos dos se verían en el puente Simón Bolívar que conecta a los dos países. “Aún faltan por afinar detalles de la hora”, señaló Reyes. Sin embargo, ya esa información fue desmentida.

El ministro Reyes también anunció cómo será la apertura de la frontera colombo-venezolana, que, según explicó, “en primera instancia se abrirá el puente Internacional Simón Bolívar, entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, y el puente Francisco de Paula Santander entre Ureña y Cúcuta”. Además, dijo que los horarios habilitados para el tránsito de personas serán de la siguiente forma:

“Las personas podrán cruzar a pie los puentes internacionales habilitados desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. En el caso del transporte, podrán pasar de 7 de la noche a 6 de la mañana”, dijo el MinTransporte.

Para poder cruzar la frontera, después de su reapertura, en los puntos migratorios, del lado colombiano se solicitará a los venezolanos el carné fronterizo. A cinco días de volver a abrir la frontera con Venezuela, el embajador de Colombia en ese país, Armando Benedetti, reconoció que no ha sido una tarea fácil alcanzar ese objetivo diplomático. Incluso, el funcionario tildó el proceso como “tortuoso”, pues el resquebrajamiento de las relaciones binacionales es tan profundo que no hay ningún trámite adelantado o protocolo establecido para volver a unir ambas naciones.

“Ha sido tortuoso porque realmente es empezar desde cero. No hay aerolíneas, no hay permisos, no hay cómo pasar la frontera. Las tractomulas ya no están en la frontera. Es realmente titánico volver a restablecer las relaciones. No creí que fuera a encontrar todo en cero. Es que todo está en cero”, afirmó Benedetti en un evento de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

